65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku

Skąd nawiązanie do polskiego miasta na koncercie brytyjskiej grupy?

2025.09.14

opublikował:

fot. mat. pras.

Oasis przenieśli się z Europy do Ameryki Północnej, ale jedno się nie zmieniło – każdy kolejny koncert grupy ogląda komplet publiczności, dzięki czemu obrazki z nich są imponujące. Podczas koncertu w Meksyku 65 tys. fanów brytyjskiej grupy „zrobiło Poznań”. Co to znaczy? Bracia Gallagherowie są wielkimi fanami Manchesteru City (Noel zaprojektował nawet jeden z ubiegłorocznych kompletów strojów drużyny oraz kolekcję ubrań) i pamiętają akcję kibiców Lecha Poznań, którzy w 2010 r. podczas meczu z The Citizens odwrócili się plecami do murawy.

Fani Oasis „robią Poznań”

Zespół przeniósł ten element na swoje tegoroczne koncerty i kiedy Liam prosi, by widzowie „zrobili Poznań”, ci odwracają się plecami do sceny. I kiedy robi to 65 tys. ludzi, to efekt jest taki jak na poniższych nagraniach.

Oasis wracają teraz na dwa koncerty do Londynu, potem wybierają się do Azji, Australii i Ameryki Południowej. Co dalej? Liczymy na kolejne koncerty w 2026 r.

