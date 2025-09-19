Szukaj
LeBron James zabiera głos w sprawie konfliktu z Drake’em

Gwiazdor NBA o relacji z raperem

LeBron James po raz pierwszy publicznie skomentował stan swojej relacji z Drake’em, po tym jak w 2024 roku między nimi pojawiły się napięcia. Gwiazdor Los Angeles Lakers powiedział, że zawsze będzie żywił szacunek i sympatię do kanadyjskiego rapera.

„Zawsze życzę mu najlepszego. Oczywiście teraz jesteśmy w różnych miejscach – on robi swoje, ja robię swoje. Ale zawsze jest miłość, na pewno” – stwierdził LeBron. Nie odniósł się szczegółowo do plotek o rzekomej kłótni.

Konflikt rozpoczął się od Kendricka Lamara

Spór między Drake’em a Jamesem rozpoczął się, gdy LeBron James pojawił się na wydarzeniu Pop Out Kendricka Lamara w Los Angeles w 2024 roku. W tym czasie Lamar wydał kilka diss tracków wymierzonych w Drake’a, w tym utwory „Euphoria” i „Not Like Us”.

Wielu fanów zaniepokoiło się, ponieważ James od lat był bliskim przyjacielem Drake’a. Kilka miesięcy później raper wydał „Fighting Irish Freestyle”, który wielu odebrało jako celny strzał w kierunku LeBrona, nawiązujący do jego szkoły średniej – St. Vincent-St. Mary Fighting Irish.

Kolejne utwory Drake’a i dalsze napięcia

Najnowszy utwór Drake’a, „What Did I Miss?”, również zdaniem fanów zawierał aluzję do LeBrona:

„I saw bro went to Pop Out with them, but been dck riding gang since 'Headlines’”.

Raper wydał singiel jako zapowiedź swojego dziewiątego albumu Iceman, który wciąż nie ma oficjalnej daty premiery. Kolejne wydane utwory to „Which One” z udziałem Central Cee oraz „Dog House” z Yeat i Julią Wolf.

LeBron James utrzymuje neutralność

Pomimo całego zamieszania, LeBron James stara się zachować spokój i nie eskalować konfliktu. Wciąż darzy Drake’a sympatią, a jego komentarze pokazują, że relacja może nie być zerwana, lecz znajduje się „w innym miejscu”.

 

