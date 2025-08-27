Szukaj
Lana Del Rey zmienia tytuł nowej płyty na „Stove". Premiera dopiero w 2026 roku

Od „Lasso” do „Stove”. Liczne zmiany przed premierą

2025.08.27

Lana Del Rey ogłosiła, że jej nadchodzący album będzie nosił tytuł „Stove”, a jego premiera została przesunięta na początek 2026 roku. Artystka zdradziła również, że na krążku pojawi się „country’owy klimat” oraz utwór inspirowany jej mężem.

Początkowo 10. album wokalistki miał ukazać się w maju 2025 roku pod tytułem „Lasso”. Następnie nazwa została zmieniona na „The Right Person Will Stay”, a premierę przesunięto na wrzesień 2025. Teraz Del Rey wyznała w rozmowie z W Magazine, że ostateczna wersja płyty nosi nazwę „Stove” i „najprawdopodobniej ukaże się pod koniec stycznia 2026 roku”.

Opóźnienie wynika z faktu, że artystka dodała aż sześć nowych utworów:

„Były bardziej autobiograficzne, niż się spodziewałam, i zajęło to więcej czasu” – przyznała.

Album z „country’owym klimatem” i piosenką o mężu

Wokalistka potwierdziła, że większość materiału będzie mieć country’owy charakter. Początkowo mówiło się, że płyta będzie utrzymana w klimacie Southern gothic, jednak Del Rey wraca do swoich pierwszych zapowiedzi.

Jeden z nowych utworów, „Stars Fell on Alabama”, powstał z myślą o jej mężu, Jeremy’m Dufrene, przewodniku wycieczek po aligatorowych bagnach Luizjany.

„Otwieram koncert tym utworem. Jeremy jest najważniejszą osobą w moim życiu. Publicznie milczy, ale przy mnie mówi bez przerwy” – wyznała piosenkarka.

Współpraca z Antonoffem i country producentami

Nad albumem Lana Del Rey pracuje z Jackiem Antonoffem (Bleachers) oraz producentem country Luke’iem Lairdem. Kolejnym singlem ma być utwór „57.7”, choć nie wiadomo, czy wcześniejsze piosenki „Henry, Come On” i „Bluebird” trafią na tracklistę.

Artystka zdradziła także, że płyta będzie miała lżejszy i bardziej „playful” charakter niż poprzednie:

„Może mniej intymnych wyznań jak na ‘Tunnel’ czy ‘Blue Bannisters’, a bardziej melodyjnie. Może w stylu American Songbook?”

Konflikt z Ethel Cain i reakcja Nicki Minaj

Ostatnio Del Rey udostępniła fragment nowego utworu, w którym padają słowa: „Ethel Cain znienawidziła mój post na Instagramie / Myśli, że to urocze odgrywać moją scenę z Chicago”.

Fani szybko powiązali to z dawnymi związkami wokalistki z Jackiem Donoghue (Salem). Piosenka wywołała burzę w sieci, a nawet zainteresowała Nicki Minaj, która skomentowała: „Jestem pewna, że Ethel to miła osoba, ale kocham ten kawałek”.

 

