Lady Gaga szczerze o zmaganiach ze zdrowiem psychicznym

Przerwanie trasy i leczenie psychiatryczne

2025.11.17

Lady Gaga szczerze o zmaganiach ze zdrowiem psychicznym

Lady Gaga otwarcie opowiedziała o swoich zmaganiach ze zdrowiem psychicznym w trakcie pracy nad filmem Narodziny gwiazdy. Artystka ujawniła, że podczas zdjęć przyjmowała lit, aby zapobiegać epizodom manii, a po zakończeniu pracy wyruszyła w światową trasę koncertową, która doprowadziła ją do poważnego kryzysu psychicznego.

Przerwanie trasy i leczenie psychiatryczne

W pewnym momencie Gaga musiała przerwać trasę i poddać się leczeniu psychiatrycznemu. W wywiadzie z magazynem Rolling Stone piosenkarka wspominała:

„Pewnego dnia moja siostra powiedziała mi: »Nie poznaję cię«. I odwołałam trasę. Poszłam do szpitala na leczenie psychiatryczne. Potrzebowałam przerwy. Nie mogłam nic zrobić, zupełnie się załamałam. To było naprawdę przerażające. Był taki moment, kiedy myślałam, że już nie wyzdrowieję. Czuję się naprawdę szczęśliwa, że żyję.”

Kariera i intensywna praca artystyczna

W tym okresie Gaga była niezwykle aktywna zawodowo. Oprócz roli w Narodzinach gwiazdy, która przyniosła jej dwie nominacje do Oscara, wystąpiła w Super Bowl Halftime Show oraz wydała album Joanne. Po premierze filmu rozpoczęła intensywną trasę koncertową, która trwała do rozdania Oscarów w lutym 2019 r., gdzie zdobyła statuetkę za najlepszą piosenkę oryginalną – Shallow.

Miłość i wsparcie Michaela Polansky’ego

Po trudnych doświadczeniach Gaga odnalazła szczęście u boku Michaela Polansky’ego, z którym jest zaręczona. Artystka podkreśliła, że ich relacja, rozpoczęta w 2020 r., znacząco poprawiła jej samopoczucie:

„Zakochanie się w kimś, kto troszczy się o moje prawdziwe ja, zrobiło ogromną różnicę. Czuję się zdrową, pełną osobą.”

Reakcja na krytykę i nowy etap kariery

Lady Gaga wystąpiła także w filmie Joker: Folie à Deux, gdzie zagrała u boku Joaquina Phoenixa. Produkcja zadebiutowała w 2024 r., a jej otwarcie kasowe wyniosło 37,8 mln dolarów, znacznie poniżej oczekiwań. Film spotkał się z krytyką i negatywnymi recenzjami widzów.

Artystka przyznała, że nie pozostała obojętna na opinie krytyków i wykorzystała emocje w pracy nad teledyskiem do utworu Disease, który rozpoczął nowy etap w jej karierze muzycznej wraz z albumem Mayhem. Gaga podkreśliła, że włożyła w projekt całą swoją energię, aby pokazać światu swoją prawdziwą walkę i osobowość.

