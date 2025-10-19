Szukaj
Kylie Jenner zapowiada album po debiucie muzycznym jako King Kylie. „Nie wydaje mi się żebym była kimś takim jak Adele”

Kylie Jenner o planach muzycznych

2025.10.19

Kylie Jenner ujawniła, że planuje wydanie swojego debiutanckiego albumu, po oficjalnym muzycznym debiucie jako King Kylie. Gwiazda reality show współpracowała z Terror Jr przy nowym singlu Fourth Strike, z okazji 10-lecia marki Kylie Cosmetics.

Debiut muzyczny Kylie Jenner jako King Kylie

Nowy utwór Fourth Strike pozwolił Jenner zadebiutować w roli wokalistki. Piosenkarka pojawia się w bridge’u, śpiewając:

„One strike, two strike, let me get the mood right / I just wanna tell you, ‘I’m sorry’ / Touch me, baby, tell me I’m your baby…”

Singiel wzbudził duże zainteresowanie fanów i pozwolił Kylie założyć oficjalne profile na Spotify i Apple Music pod pseudonimem King Kylie, przypominającym jej dawny wizerunek z lat 2010.

W rozmowie wideo dotyczącej piosenki, Jenner wyznała, że zawsze marzyła o karierze muzycznej:

„Chciałam być popową gwiazdą – ale nie wiem, kim jestem. Po prostu nigdy nie miałam pewności siebie… Chciałabym spróbować… Dlaczego nie? Może zrobimy album.”

Gwiazda przyznała, że pierwsza sesja nagraniowa była stresująca, dlatego postanowiła się rozluźnić, pijąc kilka drinków. Podkreśliła jednak, że chce kontynuować przygodę z muzyką i nie chce, by to doświadczenie się skończyło.

Historia wcześniejszych muzycznych spekulacji

Zainteresowanie muzyką Kylie Jenner narodziło się w 2016 roku, kiedy w reklamie swojego nowego produktu Kylie Cosmetics użyto singla 3 Strikes zespołu Terror Jr. Fani przez długi czas spekulowali, że to Kylie śpiewa w tle. Prawda wyszła na jaw dopiero później – grupę tworzyli byli członkowie zespołu The Cataracs: David “Campa” Benjamin Singer-Vine, Lisa Vitale i Felix Snow.

