kuqe 2115 gościnnie w nowym singlu Sarsy

fot. Bartosz Mieloch

2025 rok to dla Sarsy czas podsumowań, nowego otwarcia i muzycznych niespodzianek. Z okazji 10-lecia swojej kariery artystka rusza z wyjątkowym projektem OD NOWA – cyklem muzycznych reworków, w którym na nowo interpretuje swoje największe hity. Pierwszym utworem otwierającym tę jubileuszową podróż jest nowa wersja kultowego singla „Naucz mnie”, z udziałem kuqe 2115 i @atutowego – dostępna już we wszystkich serwisach streamingowych.

„Naucz mnie”, które w 2015 roku szturmem podbiło listy przebojów i zdobyło pierwszą w historii polskiej fonografii diamentową płytę za singiel, dziś wraca w odświeżonym, zaskakującym brzmieniu. To spotkanie trzech muzycznych światów i zapowiedź tego, co Sarsa szykuje w ramach obchodów swojego artystycznego jubileuszu.

Nowa energia

– To był dla mnie ważny moment, kiedy udało mi się zaakceptować siebie taką, jaką kupił mnie wtedy świat, jak mnie ten sukces poniekąd próbował zaszufladkować – opowiada Sarsa. – Przez lata się buntowałam i na siłę chciałam pokazać, że umiem też w trudne piosenki. Musiałam spojrzeć na „Naucz mnie” i generalnie swoje pierwsze płyty z dystansu, z jakim pozwala mi na to dekada doświadczeń, żeby samą siebie docenić, docenić osiągnięcia tamtej dziewczyny, którą wtedy byłam. kuqe i @atutowy wnieśli nową energię, bliższą temu, czym byłaby ta piosenka, gdyby powstawała w 2025 – energię, która połączyła przeszłość z teraźniejszością.

Cykl OD NOWA to trzy premierowe wersje dobrze znanych piosenek – każda z nowymi gośćmi, każda w nowej odsłonie. Ale to dopiero początek. Rok 2025 przynosi również premierę szóstego albumu Sarsy pt. „Miało być jak w filmie”, który spina tę dekadę życia Sarsy w spójną opowiaść o niej. To zupełnie nowy materiał oraz dwa wyjątkowe koncerty premierowo-jubileuszowe z fanowskimi spotkaniami – 26 listopada w Gdańsku i 28 listopada w Warszawie.

To będzie rok celebracji – pomost między mocnym debiutem, a dojrzałością muzyczną. Rok, w którym wszystko zaczyna się OD NOWA.