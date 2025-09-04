Kultowy obiekt zniknie z mapy. Paluch: „Czy wy upadliście na łeb”?

Szukaj
2025.09.04

fot. mat. pras.

Z poznańskiego Piątkowa zniknie słynna wieża RTV. Taką informację podała odpowiedzialna za obiekt firma Emitel. Obiekt ma status kultowego nie tylko dla mieszkańców miasta, ale choćby dla fanów Palucha. To właśnie ta wieża znalazła się na okładce albumu „10/29” szefa BOR.

Obiekt powstał w 1963. Dziś nie jest już używany, ponieważ w latach 90. wybudowano nowy. Emitel tłumaczy swoją decyzję wysokimi kosztami utrzymania obiektu, który od lat nie jest używany przez firmę.

Kiedy ma ruszyć proces wyburzania, tego póki co nie wiemy. Wiemy za to, że Paluch jest temu przeciwny i apeluje o uratowanie miejsca, z którym nie tylko on jest silnie związany emocjonalnie.

„Pomogę w promocji tego miejsca”

– Chcą wyburzyć wieżę? Czy Wy upadliście na łeb? To jest wizytówka dzielnicy i ważny punkt krajobrazu. Okładki płyt, klipy, dziar i serca – tam to zostanie na zawsze – skomentował w stories na Instagramie artysta.

Artysta zwrócił się z prośbą o interwencję do władz miasta, proponując pomoc w uratowaniu wieży.

Zróbcie tam punkt widokowy, kawiarnię, restaurację albo muzeum. Pomogę w promocji tego miejsca – zapowiedział

