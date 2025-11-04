Krzysztof Skiba ostrzega przed oszustami i fałszywymi reklamami: „Nigdy nie reklamowałem środków na odchudzanie”

fot. Karol Makurat / Tarakum Photography

Krzysztof Skiba, znany muzyk i lider grupy Big Cyc, stał się ofiarą oszustów, którzy bez jego zgody wykorzystali jego wizerunek do promocji nielegalnych produktów odchudzających. W obliczu tego nieuczciwego procederu artysta postanowił przestrzec swoich fanów i wszystkich internautów przed podejrzanymi reklamami.

Oszustwa internetowe z wykorzystaniem wizerunków celebrytów

W sieci pojawiają się coraz częstsze przypadki, w których nieuczciwi reklamodawcy wykorzystują wizerunki znanych osób, aby promować wątpliwej jakości produkty. Krzysztof Skiba nie jest pierwszym celebrytą, który stał się ofiarą tego typu działania. W podobnej sytuacji znalazły się takie osoby, jak Martyna Wojciechowska, Katarzyna Skrzynecka, czy Anna Mucha, które także ostrzegały swoich fanów przed fałszywymi reklamami.

„Reklamy, które bazują na moim wizerunku, powstały bez mojej zgody i są klasycznym przykładem oszustwa. Nigdy nie reklamowałem żadnych środków na odchudzanie” – podkreślił Skiba. W swoim apelu zwrócił uwagę, że wszelkie takie preparaty są podejrzane i należy się przed nimi wystrzegać.

„To kompletne g*wniane produkty”

Skiba zwrócił uwagę na fakt, że reklama, w której jego wizerunek został sztucznie przekształcony przez program AI, miała na celu tylko jedno: nabicie kieszeni oszustów. Jak sam mówi, wykorzystywanie jego podobizny w tego typu działaniach jest nie tylko nielegalne, ale i szkodliwe dla ludzi, którzy mogą dać się nabrać na takie oszustwa.

„To klasyczne wykorzystanie wizerunku popularnej osoby bez jej zgody. Środek reklamowany w tak zakłamany sposób musi być kompletnym g*wnem. Ostrzegam przed oszustami!” – ostrzega muzyk, apelując, by internauci byli czujni.

Sztuczna inteligencja a wizerunki celebrytów: Zjawisko rosnącego zagrożenia

Oprócz oszustów, którzy celowo wykorzystują zdjęcia i twarze znanych osób, sztuczna inteligencja stała się narzędziem umożliwiającym tworzenie fałszywych reklam. Skiba podzielił się zdjęciem wygenerowanym przez AI, na którym jego twarz została doklejona do sylwetki innego mężczyzny. Efekt końcowy przypominał wersję demo jednego z popularnych programów do tworzenia wizerunków.

„To sztuczna inteligencja, która zmienia wizerunki. Oszustwo w czystej postaci. Żadnych takich rzeczy nie reklamuję!” zaznaczył Skiba, podkreślając, że takie reklamy nie mają nic wspólnego z jego działalnością.

Krzysztof Skiba apeluje: Uważajcie na podejrzane preparaty i reklamy w sieci

Skiba, mimo trudnej sytuacji, zachował poczucie humoru i stwierdził, że jego prawdziwą „uzdrawiającą mocą” jest umiejętność rozśmieszania ludzi. „Tylko oryginalny Skiba może was uleczyć, ale nie z otyłości, tylko z podłego humoru. Zapraszam na moje występy komediowe!” – dodał, zachęcając swoich fanów do śledzenia jego działalności artystycznej.