Kristin Cabot znana z afery z „kiss cam” z koncertu Coldplay przyznaje, że jej mąż także był na tym koncercie

Sprawa Kristin Cabot, znanej z głośnego nagrania „kiss cam”, ponownie trafia na nagłówki. Tym razem powód jest jeszcze bardziej zaskakujący — kobieta ujawniła, że jej mąż również znajdował się na tym samym koncercie Coldplay.

Co wydarzyło się podczas koncertu?

Podczas koncertu na stadionie kamera uchwyciła Kristin Cabot tańczącą z Andym Byronem, CEO Astronomer. Nagranie zostało wyświetlone na telebimie, a następnie błyskawicznie trafiło do internetu.

Wideo wywołało ogromne poruszenie — internauci zaczęli spekulować o romansie, a komentarz wokalisty zespołu, Chris Martin, tylko podsycił zainteresowanie.

W efekcie:

nagranie stało się globalnym viralem,

oboje bohaterowie znaleźli się pod ogromną presją medialną,

sprawa szybko przerodziła się w internetowy skandal.

Największy szok: mąż był na tym samym koncercie

Najbardziej zdumiewający szczegół pojawił się dopiero później. W wywiadzie, m.in. u Oprah Winfrey, Kristin Cabot przyznała, że w czasie nagrania była już w separacji z mężem.

Jednak kluczowe jest coś innego — jej mąż również był obecny na koncercie.

znajdowali się w tym samym miejscu i czasie,

o jego obecności dowiedziała się w trakcie wydarzenia od córki,

przez chwilę obawiała się przypadkowego spotkania.

Mimo ponad 55 tysięcy osób na stadionie, świadomość, że mąż jest gdzieś w tłumie, całkowicie zmieniła jej odbiór tej sytuacji.

„W jednej chwili życie mi runęło”

Kristin przyznała, że po zobaczeniu nagrania w sieci ogarnęła ją panika. Obawiała się reakcji bliskich i konsekwencji zawodowych.

Jak podkreśla:

była w trakcie pokojowej separacji,

jej mąż wiedział o jej relacji z Byronem,

mimo to to właśnie ona stała się głównym celem hejtu.

W sieci pojawiły się tysiące negatywnych komentarzy, a fala krytyki nie ustawała przez długi czas.

„Wolałabym spotkać męża niż zostać memem”

Z perspektywy czasu Cabot przyznaje, że wolałaby przypadkowo wpaść na męża w tłumie niż zostać bohaterką viralowego nagrania.

Zamiast prywatnej, choć niezręcznej sytuacji, doszło do czegoś znacznie większego — publicznego „osądu” na oczach milionów ludzi.

Viral, który zmienił wszystko

Ta historia pokazuje, jak jeden moment może całkowicie odmienić życie. Największą rolę odegrał tu jednak niezwykły zbieg okoliczności:

dwie osoby w separacji, obecne na tym samym koncercie, nieświadome swojej bliskości — i nagle jedna z nich trafia na wielki ekran oraz do internetu.

To właśnie ten element sprawił, że sprawa Kristin Cabot stała się tak głośna.