Krist Van D prezentuje „Fool for Love” – nowy klubowy banger, który podbije parkiety

Międzynarodowa współpraca i wyjątkowy wokal

2025.11.07

Polski DJ i producent Krist Van D powraca z kolejnym mocnym uderzeniem. Jego najnowszy singiel „Fool for Love” to propozycja dla wszystkich fanów muzyki tanecznej, którzy kochają energetyczne brzmienia i emocjonalny przekaz. Utwór od pierwszych sekund wciąga w klimat nocnych klubów i letnich festiwali, łącząc świeże, nowoczesne brzmienie EDM z chwytliwym wokalem.

„Fool for Love” – energia, emocje i pasja do tańca

Nowy kawałek Krista Van D od razu rozgrzewa głośniki. „Fool for Love” to dynamiczna propozycja, która porywa słuchaczy w rytmiczny wir emocji i zabawy. Artysta po raz kolejny pokazuje, że potrafi łączyć taneczną energię z emocjonalną głębią, tworząc muzykę, która nie tylko podbija parkiety, ale też zostaje w pamięci na długo.

Utwór opowiada o miłości bez granic – takiej, której nie da się logicznie wytłumaczyć, a mimo to trudno od niej uciec. Krist Van D w swojej wypowiedzi podkreśla:

„Chciałem stworzyć coś, co będzie brzmiało świeżo, ale jednocześnie poruszy emocje. Fool for Love to kawałek o tym, jak miłość potrafi nami zawładnąć — nawet jeśli wiemy, że to szaleństwo.”

Do nagrania „Fool for Love” artysta zaprosił wokalistkę z Miami, której charakterystyczny głos nadał utworowi światowego brzmienia. Jej emocjonalna interpretacja i mocny refren sprawiają, że numer ma potencjał, by stać się hitem zarówno w polskich, jak i zagranicznych klubach.

Teledysk pełen energii i pozytywnych emocji

Premierze singla towarzyszy teledysk, który oddaje klimat wolności i festiwalowej zabawy. Dynamiczny montaż łączy sceny z imprez pod gołym niebem, kolorowe światła i ujęcia pełne radości. W klipie nie brakuje uśmiechów, tańca i tego, co w muzyce elektronicznej najważniejsze – poczucia wspólnoty i pasji.

Nowy rozdział w twórczości Krista Van D

Jak zapowiada sam artysta, „Fool for Love” to dopiero początek nowego etapu w jego karierze – dojrzalszego, ale nadal pełnego energii i klubowego ducha. Jeśli wcześniejsze produkcje Krista zdobywały uznanie fanów EDM, ten utwór ma wszystko, by pójść jeszcze dalej.

