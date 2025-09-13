Szukaj
CGM

Kraje biorące udział w Eurowizji grożą bojkotem jeśli w konkursie udział weźmie Izrael. Co na to Polska?

Masowy bojkot Eurowizji 2026?

2025.09.13

opublikował:

Kraje biorące udział w Eurowizji grożą bojkotem jeśli w konkursie udział weźmie Izrael. Co na to Polska?

Coraz więcej krajów zapowiada możliwość bojkotu Eurowizji 2026 w Wiedniu. Powodem jest dopuszczenie do udziału reprezentanta Izraela, co wywołało falę krytyki i emocji zarówno wśród polityków, jak i fanów konkursu.

Hiszpania, Holandia, Irlandia i Słowenia już grożą wycofaniem

W ostatnich dniach nadawcy publiczni z Holandii, Irlandii, Słowenii i Hiszpanii zapowiedzieli, że jeśli Izrael pojawi się na scenie, oni sami wycofają swoje reprezentacje. To bezprecedensowy krok, który stawia 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w obliczu największego kryzysu wizerunkowego w historii.

Islandia i inne kraje wahają się

Nie tylko państwa Unii Europejskiej biorą pod uwagę bojkot. Islandia wstrzymała promocję Eurowizji 2026 i czeka na decyzję EBU w sprawie udziału Izraela. Sytuacja wciąż pozostaje napięta, a grono państw rozważających wycofanie rośnie.

Co z Polską na Eurowizji 2026?

Redakcja Pudelka zwróciła się o komentarz do Telewizji Polskiej. TVP w odpowiedzi zaznaczyła, że decyzja o udziale Polski jeszcze nie zapadła:

„Telewizja Polska z uwagą śledzi dyskusję wokół kształtu przyszłorocznej Eurowizji. Jako członek Europejskiej Unii Nadawców pozostajemy w dialogu z organizatorami i będziemy respektować wszelkie decyzje EBU, ufając, że będą one odzwierciedlać podstawowe wartości Eurowizji, takie jak jedność, różnorodność, tolerancję.”

 

Tagi


Popularne newsy

Doda twierdzi, że za honorarium z koncertu mogłaby kupić kawalerkę. Skolim po koncertowym lecie kupiłby całe blokowisko
NEWS

Doda twierdzi, że za honorarium z koncertu mogłaby kupić kawalerkę. Skolim po koncertowym lecie kupiłby całe blokowisko

Julia Wieniawa nagrała numer z czołową polską raperką
NEWS

Julia Wieniawa nagrała numer z czołową polską raperką

Córka Freddiego Mercury’ego ujawnia się po latach: „Przeżywał ze mną jeszcze raz swoje dzieciństwo”
NEWS

Córka Freddiego Mercury’ego ujawnia się po latach: „Przeżywał ze mną jeszcze raz swoje dzieciństwo”

Gromda: Quebo wchodzi do gry
NEWS

Gromda: Quebo wchodzi do gry

Kaczor wygrał proces z „Gazetą Wyborczą”. Nie może się jednak doprosić wykonania wyroku
NEWS

Kaczor wygrał proces z „Gazetą Wyborczą”. Nie może się jednak doprosić wykonania wyroku

Konsekwencje nalotu rosyjskich dronów? Zagraniczna grupa odwołała koncert w Polsce
NEWS

Konsekwencje nalotu rosyjskich dronów? Zagraniczna grupa odwołała koncert w Polsce

Sokół wraca na kanał Step Records
NEWS

Sokół wraca na kanał Step Records

Polecane

CGM
Mordercy Johna Lennona po raz 14. odmówiono zwolnienia warunkowego

Mordercy Johna Lennona po raz 14. odmówiono zwolnienia warunkowego

Chapman okazuje skruchę

9 minut temu

CGM
Tyla w nowym singlu i klipie wokalisty Maneskin

Tyla w nowym singlu i klipie wokalisty Maneskin

Damiano David wydał edycję deluxe solowego krążka.

21 minut temu

CGM
Quebo vs Don Diego na Gromdzie

Quebo vs Don Diego na Gromdzie

Co raper robi w federacji walk na gołe pięści?

30 minut temu

CGM
Bedoes gotowy na PGE Narodowy?

Bedoes gotowy na PGE Narodowy?

Oczywiście tym razem w innej roli.

9 godzin temu

CGM
Ed Sheeran gościem cyklu Tiny Desk Concert

Ed Sheeran gościem cyklu Tiny Desk Concert

Nowy album Eda już dostępny.

10 godzin temu

CGM
Arab przekonuje, że nie ukradł sprzętu i zapowiada kawałek z bardzo kontrowersyjnym twórcą

Arab przekonuje, że nie ukradł sprzętu i zapowiada kawałek z bardzo ko ...

Fani ewidentnie nie są zadowoleni.

11 godzin temu