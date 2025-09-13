Kraje biorące udział w Eurowizji grożą bojkotem jeśli w konkursie udział weźmie Izrael. Co na to Polska?

Coraz więcej krajów zapowiada możliwość bojkotu Eurowizji 2026 w Wiedniu. Powodem jest dopuszczenie do udziału reprezentanta Izraela, co wywołało falę krytyki i emocji zarówno wśród polityków, jak i fanów konkursu.

Hiszpania, Holandia, Irlandia i Słowenia już grożą wycofaniem

W ostatnich dniach nadawcy publiczni z Holandii, Irlandii, Słowenii i Hiszpanii zapowiedzieli, że jeśli Izrael pojawi się na scenie, oni sami wycofają swoje reprezentacje. To bezprecedensowy krok, który stawia 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w obliczu największego kryzysu wizerunkowego w historii.

Islandia i inne kraje wahają się

Nie tylko państwa Unii Europejskiej biorą pod uwagę bojkot. Islandia wstrzymała promocję Eurowizji 2026 i czeka na decyzję EBU w sprawie udziału Izraela. Sytuacja wciąż pozostaje napięta, a grono państw rozważających wycofanie rośnie.

Co z Polską na Eurowizji 2026?

Redakcja Pudelka zwróciła się o komentarz do Telewizji Polskiej. TVP w odpowiedzi zaznaczyła, że decyzja o udziale Polski jeszcze nie zapadła: