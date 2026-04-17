Koncert Kanye Westa na Stadionie w Chorzowie zostanie odwołany. Możliwe, że w ciagu najbliższych kilku godzin

To już praktycznie pewne - Ye nie zagra w Chorzowie

2026.04.17

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2

Koncert Kanye Westa na Stadion Śląski stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Według najnowszych informacji władze obiektu rozważają wypowiedzenie umowy organizatorowi, co w praktyce oznaczałoby odwołanie wydarzenia zaplanowanego na 19 czerwca 2026 roku.

Stadion Śląski może zerwać umowę

Jak podaje Gazeta Wyborcza, dokumenty w sprawie rozwiązania umowy są już przygotowywane, a ostateczna decyzja może zostać podjęta nawet w najbliższych godzinach. Jeśli tak się stanie, koncert jednego z najbardziej kontrowersyjnych artystów ostatnich lat nie dojdzie do skutku.

To kolejny zwrot akcji w sprawie wydarzenia, które od momentu ogłoszenia budzi ogromne emocje w Polsce.

Ostra reakcja ministerstwa

Głos w sprawie zabrała również minister kultury Marta Cienkowska, która jasno sprzeciwiła się organizacji koncertu. W swoim stanowisku podkreśliła, że działalność artysty wykracza poza granice zwykłych „kontrowersji”.

Zwróciła uwagę m.in. na wcześniejsze wypowiedzi rapera oraz działania, które były odbierane jako szerzenie treści nienawistnych. Jej zdaniem w kraju o takiej historii jak Polska nie można traktować tego typu wydarzeń wyłącznie jako rozrywki.

Kontrowersje wokół Ye

Kanye West od lat wzbudza skrajne emocje na całym świecie. Jego wypowiedzi i działania doprowadziły do zakończenia współprac z wieloma globalnymi markami, takimi jak Adidas czy Gap.

Dodatkowo artysta wielokrotnie był krytykowany za promowanie treści uznawanych za skrajnie kontrowersyjne, co wpływa na decyzje organizatorów i władz w różnych krajach.

Finał burzliwej sprawy coraz bliżej

Ewentualne odwołanie koncertu w Chorzowie może zakończyć jedną z najgłośniejszych dyskusji ostatnich tygodni w polskich mediach. Z jednej strony mamy ogromne zainteresowanie fanów, z drugiej — rosnącą presję społeczną i polityczną.

Na ten moment wszystko wskazuje na to, że los wydarzenia rozstrzygnie się bardzo szybko.

