Kneecap zbanowani w Kanadzie

fot. mat. pras.

Irlandzkie trio hip-hopowe Kneecap nie zostało wpuszczone do Kanady – poinformował dziś w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Vince Gasparro, sekretarz parlamentarny ds. walki z przestępczością. Polityk oskarżył zespół o „wzmacnianie politycznej przemocy” i prezentowanie symboli antysemickich, nawiązując do zarzutów dotyczących rzekomego okazywania poparcia dla Hezbollahu i Hamasu. Jeden z członków grupy, Mo Chara, ma w tej sprawie stanąć przed sądem w Wielkiej Brytanii. Muzycy podkreślają, że nie popierają żadnej z tych organizacji.

Kneecap odpowiadają mocnym oświadczeniem i zapowiadają kroki prawne

W wydanym oświadczeniu Kneecap zapowiedzieli podjęcie kroków prawnych wobec Gasparro za „całkowicie nieprawdziwe i głęboko szkodliwe” komentarze oraz ponownie wyrazili poparcie dla sprawy palestyńskiej. „Będziemy bezwzględnie bronić się przed bezpodstawnymi oskarżeniami, które mają uciszyć nasz sprzeciw wobec ludobójstwa dokonywanego przez Izrael. Gdy wygramy w sądzie – a wygramy – przekażemy każdy cent na pomoc dla tysięcy dzieci w Gazie, którym trzeba było amputować kończyny” – zadeklarowali.

W osobnym komunikacie do fanów zespół oskarżył kilka pro-izraelskich grup lobbystycznych o dezinformację i wywieranie wpływu na kanadyjskie władze, twierdząc, że nie istnieją żadne podstawy prawne, by odmówić im wjazdu. „Wielokrotnie graliśmy w Kanadzie bez najmniejszych problemów, niosąc przesłanie solidarności i miłości” – podkreślili artyści.

Kneecap mieli zagrać po dwa koncerty w Toronto i Vancouver. Decyzja Kanady zapadła niedługo po odwołaniu ich amerykańskiej trasy – powodem jest zbliżający się termin rozprawy Mo Chary, wyznaczony na 25 września. Wcześniej występ grupy na festiwalu w Budapeszcie został anulowany po tym, jak węgierski skrajnie prawicowy rząd jako pierwszy zakazał im wjazdu. Zespół zapowiedział, że 10 października zorganizuje koncert transmitowany na żywo dla fanów z Ameryki Północnej.