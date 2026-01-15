CGM

Kneecap oskarżają rząd Wielkiej Brytanii o zmarnowanie ponad miliona funtów na oskarżenie członka grupy o terroryzm

„To cyrk i marnowanie publicznych pieniędzy”

2026.01.15

opublikował:

Kneecap oskarżają rząd Wielkiej Brytanii o zmarnowanie ponad miliona funtów na oskarżenie członka grupy o terroryzm

Irlandzka grupa Kneecap ostro krytykuje rząd Wielkiej Brytanii, zarzucając mu zmarnowanie ponad 1 miliona funtów ze środków publicznych na postępowanie przeciwko Mo Charze. Decyzja w sprawie apelacji ma zostać ogłoszona w późniejszym terminie.

Sprawa Mo Chary ponownie przed sądem

Postępowanie przeciwko raperowi Mo Chara (właśc. Liam Óg Ó hAnnaidh) zostało we wrześniu 2025 roku oddalone z powodów formalnych. Sędzia uznał wówczas, że akt oskarżenia był „niezgodny z prawem” i „nieważny”. Mimo to Crown Prosecution Service (CPS) zdecydowała się na złożenie apelacji.

W środę, 14 stycznia 2026 roku, przed londyńskim High Court zgromadzili się fani zespołu, okazując wsparcie artyście. Na rozprawie obecni byli także DJ Próvaí (JJ Ó Dochartaigh) oraz menedżer zespołu Daniel Lambert.

Decyzja odroczona. „Zastrzegamy wyrok”

Sąd ogłosił, że decyzja w sprawie apelacji zostanie podjęta w późniejszym terminie.

– „Daliście nam wiele do przemyślenia. Zastrzegamy wydanie wyroku” – powiedział sędzia Lord Justice Edis.

Kneecap: „To cyrk i marnowanie publicznych pieniędzy”

Po rozprawie Kneecap opublikowali mocne oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym nazwali całe postępowanie „karnawałem odwracania uwagi”.

Zespół twierdzi, że ponad milion funtów podatników zostało zmarnowanych na sprawę, która – ich zdaniem – nie ma podstaw prawnych:

„To strata czasu i publicznych pieniędzy. Środków, które powinny być przeznaczone na poprawę życia zwykłych ludzi.”

Oskarżenia o polityczne motywy i „polowanie na czarownice”

Kneecap ponownie podkreślili, że ich zdaniem działania brytyjskich władz mają podłoże polityczne i służą uciszaniu artystów solidaryzujących się z Palestyńczykami.

„To próba uciszenia tych, którzy stoją po właściwej stronie historii” – napisali muzycy.

Grupa zaznaczyła także, że nigdy nie wspierała Hamasu ani Hezbollahu, nie nawołuje do przemocy, a kontrowersyjne nagrania z koncertu zostały wyrwane z kontekstu.

Skąd wzięła się sprawa?

Zarzuty wobec Mo Chary dotyczyły rzekomego pokazania flagi Hezbollahu oraz okrzyków popierających Hamas podczas koncertu w listopadzie 2024 roku. Obie organizacje są w Wielkiej Brytanii uznawane za terrorystyczne.

Raper utrzymuje, że nie wiedział, czym była flaga, a jego słowa miały charakter scenicznego żartu.

Tagi


Popularne newsy

Kawałek Magika z Kalibra 44 w amerykańskim serialu na Apple TV+
NEWS

Kawałek Magika z Kalibra 44 w amerykańskim serialu na Apple TV+

Numer Raz o Wilku z Hemp Gru: „Jeden z niewielu, którzy mają takie zasady o jakich rapują”
NEWS

Numer Raz o Wilku z Hemp Gru: „Jeden z niewielu, którzy mają takie zasady o jakich rapują”

Mata i Fagata zapowiadają wspólny numer: „Choć jej jeszcze nie ruch*łem, to jest na to szansa”
NEWS

Mata i Fagata zapowiadają wspólny numer: „Choć jej jeszcze nie ruch*łem, to jest na to szansa”

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Jedna z nauczycielek zachwycona
NEWS

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Jedna z nauczycielek zachwycona

Faworytka fanów Eurowizji 2026 wycofała się w ostatniej chwili. Norbert Wronka odmówił zastępstwa
NEWS

Faworytka fanów Eurowizji 2026 wycofała się w ostatniej chwili. Norbert Wronka odmówił zastępstwa

Eurowizja 2026: TVP ogłosiła artystów, którzy wezmą udział w preselekcjach
NEWS

Eurowizja 2026: TVP ogłosiła artystów, którzy wezmą udział w preselekcjach

DJ Mustard schudł 54 kg. Śmierć Fredo Santany i strach przed COVID-19 były przełomem
NEWS

DJ Mustard schudł 54 kg. Śmierć Fredo Santany i strach przed COVID-19 były przełomem

Polecane

CGM
TVP rozważa dwie dzikie karty w preselekcjach do Eurowizji 2026. W grze Michał Szpak i Marcin Maciejczak

TVP rozważa dwie dzikie karty w preselekcjach do Eurowizji 2026. W grz ...

TVP niezadowolona ze składu preselekcji?

8 godzin temu

CGM
Nie żyje kobieta, która podawała się za córkę Freddiego Mercury’ego

Nie żyje kobieta, która podawała się za córkę Freddiego Mercury’ego

Miała 48 lat

8 godzin temu

CGM
„Wiedza to wolność. Pieniądz to dług” PRO8L3M publikuje dwa nowe teledyski

„Wiedza to wolność. Pieniądz to dług” PRO8L3M publikuje dwa nowe teled ...

PRO8L3M łączy muzykę z refleksją społeczną

10 godzin temu

CGM
Peja krytykuje patoinfluencerów: „Gwiazdami pop są dziś pseudo ludzie z internetu”

Peja krytykuje patoinfluencerów: „Gwiazdami pop są dziś pseudo ludzie ...

Kontrowersja ponad kompetencje

14 godzin temu

CGM
Numer Raz o Wilku z Hemp Gru: „Jeden z niewielu, którzy mają takie zasady o jakich rapują”

Numer Raz o Wilku z Hemp Gru: „Jeden z niewielu, którzy mają tak ...

"Jest bardzo sympatyczny, ale też bardzo zasadniczy"

14 godzin temu

CGM
Zalia została prezenterką radiową. Wokalistka poprowadzi autorską audycję

Zalia została prezenterką radiową. Wokalistka poprowadzi autorską audy ...

Nowy program Zalii będzie miał charakter lifestylowo-muzyczny

14 godzin temu