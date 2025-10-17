Szukaj
Kevin Federline oskarża Britney Spears o zażywanie narkotyków w czasie karmienia piersią

Szokujące zarzuty w nowej książce byłego męża Britney Spears

2025.10.17

Kevin Federline w swojej nowej autobiografii zatytułowanej „You Thought You Knew” oskarża piosenkarkę o zażywanie kokainy w czasie karmienia piersią. Fragmenty książki, które przed premierą trafiły do mediów, wywołały ogromne poruszenie wśród fanów artystki na całym świecie.

Publikacja ma oficjalnie trafić do sprzedaży w najbliższych dniach, jednak już teraz budzi emocje i ożywia dyskusję o życiu prywatnym Britney Spears.

Federline ujawnia kulisy życia z Britney

W swojej książce Kevin Federline wraca do czasów małżeństwa z gwiazdą popu i okresu, gdy wspólnie wychowywali dwóch synów – Seana Prestona i Jaydena Jamesa. Twierdzi, że był świadkiem, jak Britney miała zażywać narkotyki podczas imprezy z okazji premiery płyty, mimo że wciąż karmiła dziecko piersią.

„Pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłem, była Britney i jej młodsza przyjaciółka, wciągające grubą kreskę kokainy ze stołu. Britney miała na sobie niebieską perukę. To było surrealistyczne” – cytuje Federline’a magazyn Variety.

Według autora, w tym samym momencie obecny był również Jamie Spears, ojciec piosenkarki, który miał zareagować z niepokojem.

Próba ochrony dzieci

Federline dodaje, że błagał Britney, by nie wracała do domu w takim stanie i by nie karmiła dzieci po zażyciu narkotyków. Mężczyzna twierdzi, że jego głównym celem było zapewnienie bezpieczeństwa synom i uniknięcie sytuacji, która mogłaby im zaszkodzić.

Choć sama Britney Spears nie odniosła się jeszcze do tych rewelacji, jej fani wskazują, że oskarżenia Federline’a mogą być próbą promocji jego książki kosztem reputacji artystki.

Kontrowersje wokół autobiografii Federline’a

To nie pierwszy raz, gdy Kevin Federline wykorzystuje publiczne zainteresowanie, by opowiedzieć o swoim związku z Britney. Wcześniej wspominał o zdradach i problemach artystki z uzależnieniami. Teraz jednak zarzuty mają znacznie poważniejszy wydźwięk, dotykając zarówno jej zdrowia psychicznego, jak i relacji z dziećmi.

 

 

