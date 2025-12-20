Kendrick Lamar sugeruje rychłą premierę nowej muzyki – fani nie dowierzają

Foto: @piotr_tarasewicz / @gm.pl
Kendrick Lamar po raz kolejny rozbudził nadzieje fanów, sugerując, że już wkrótce może pojawić się od niego nowa muzyka. Podczas 12. dorocznego wydarzenia świątecznego Top Dawg Entertainment, raper wraz z SZA zaskoczył publiczność wykonaniem „30 For 30”.
Największe poruszenie wywołała jednak krótka wymiana zdań pomiędzy Kendrickiem a Chef Boyem, raperem z Compton. W nagraniu, które błyskawicznie rozeszło się w sieci, Lamar powiedział:
„We got one coming, it’s nothing. Say less.”
Dla wielu oznacza to jedno: premiera muzyczna jest blisko.
Czy Kendrick Lamar wyda nowy album w 2026 roku?
Choć słowa rapera można interpretować na wiele sposobów, internauci już tworzą teorie o wydaniu nowej płyty w 2026 roku. Spekulacje podsycają również wcześniejsze plotki dotyczące:
-
kolejnych dat trasy koncertowej Kendricka
-
projektu filmowego tworzonego z twórcami South Parku
-
niepotwierdzonych działań studyjnych
Entuzjazm miesza się jednak z ostrożnością – po licznych opóźnieniach w przeszłości fani wolą nie nastawiać się zbyt szybko.
Chef Boy – kim jest raper wspomniany przez Kendricka?
Spotkanie wywołało również zainteresowanie Chef Boyem, reprezentantem Compton. Zdobył popularność w 2025 roku dzięki singlowi „Gang Gang”, nagranemu z raperami powiązanymi z Kendrickiem. Wielu obserwatorów podejrzewa, że wspólny projekt może być dla niego ważnym krokiem w karierze.
Oczekiwanie trwa
Kendrick Lamar znany jest z długich przerw między albumami – od DAMN. do Mr. Morale & The Big Steppers minęło aż pięć lat. Po zakończeniu trasy koncertowej i względnym spokoju w jego kalendarzu na 2026 rok, widzowie zaczęli wierzyć, że to może być ten moment. Czy nowa muzyka Kendricka jest na horyzoncie? Fani czekają z zapartym tchem.
„We got one coming, say less.”
— Kendrick Lamar 👀 pic.twitter.com/rlaNzoIzCR
— Kurrco (@Kurrco) December 19, 2025