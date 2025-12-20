CGM

Kendrick Lamar sugeruje rychłą premierę nowej muzyki – fani nie dowierzają

Rozmowa na świątecznym wydarzeniu TDE wywołuje spekulacje

2025.12.20

Kendrick Lamar po raz kolejny rozbudził nadzieje fanów, sugerując, że już wkrótce może pojawić się od niego nowa muzyka. Podczas 12. dorocznego wydarzenia świątecznego Top Dawg Entertainment, raper wraz z SZA zaskoczył publiczność wykonaniem „30 For 30”.

Największe poruszenie wywołała jednak krótka wymiana zdań pomiędzy Kendrickiem a Chef Boyem, raperem z Compton. W nagraniu, które błyskawicznie rozeszło się w sieci, Lamar powiedział:

„We got one coming, it’s nothing. Say less.”

Dla wielu oznacza to jedno: premiera muzyczna jest blisko.

Czy Kendrick Lamar wyda nowy album w 2026 roku?

Choć słowa rapera można interpretować na wiele sposobów, internauci już tworzą teorie o wydaniu nowej płyty w 2026 roku. Spekulacje podsycają również wcześniejsze plotki dotyczące:

  • kolejnych dat trasy koncertowej Kendricka

  • projektu filmowego tworzonego z twórcami South Parku

  • niepotwierdzonych działań studyjnych

Entuzjazm miesza się jednak z ostrożnością – po licznych opóźnieniach w przeszłości fani wolą nie nastawiać się zbyt szybko.

Chef Boy – kim jest raper wspomniany przez Kendricka?

Spotkanie wywołało również zainteresowanie Chef Boyem, reprezentantem Compton. Zdobył popularność w 2025 roku dzięki singlowi „Gang Gang”, nagranemu z raperami powiązanymi z Kendrickiem. Wielu obserwatorów podejrzewa, że wspólny projekt może być dla niego ważnym krokiem w karierze.

Oczekiwanie trwa

Kendrick Lamar znany jest z długich przerw między albumami – od DAMN. do Mr. Morale & The Big Steppers minęło aż pięć lat. Po zakończeniu trasy koncertowej i względnym spokoju w jego kalendarzu na 2026 rok, widzowie zaczęli wierzyć, że to może być ten moment. Czy nowa muzyka Kendricka jest na horyzoncie? Fani czekają z zapartym tchem.

