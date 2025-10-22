Szukaj
Kendrick Lamar spada z listy Billboard Hot 100 po raz pierwszy od beefu z Drakiem

Ostatni hit Kendricka znika z listy

2025.10.22

opublikował:

Kendrick Lamar spada z listy Billboard Hot 100 po raz pierwszy od beefu z Drakiem

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Po raz pierwszy od początku swojego konfliktu z Drakiem w 2024 roku, Kendrick Lamar wypadł z listy Billboard Hot 100. To koniec imponującej serii, podczas której raper utrzymywał swoje utwory w rankingu przez wiele miesięcy.

Ostatni hit Kendricka Lamara znika z listy

Ostatnim utworem Kendricka Lamara, który utrzymał się na Billboard Hot 100, była jego współpraca z SZA – „Luther” z albumu GNX. Singiel spędził aż 13 tygodni na szczycie listy, stając się jednym z największych hitów roku.

Fani Drake’a szybko zareagowali w mediach społecznościowych, żartując z sytuacji rapera. Jeden z użytkowników platformy napisał:

„To jest wasz zbawca? Kendrick era for sure LMAO.”

Inny dodał:

„Nikt nie zbliży się do rekordu Drake’a, jeśli chodzi o kolejne tygodnie w rankingu.”

Początek beefu Kendrick Lamar vs Drake

Konflikt pomiędzy Kendrickiem Lamarem a Drakiem rozpoczął się w 2024 roku po premierze kawałka „Like That”, nagranego wspólnie z Future i Metro Boominem. W numerze Lamar zakwestionował istnienie tzw. „Big 3” w hip-hopie, ogłaszając, że jest „sam na szczycie”.

To rozpoczęło serię wzajemnych dissów między dwoma raperami. Wojna na wersy osiągnęła punkt kulminacyjny po premierze utworu „Not Like Us”, który stał się światowym hitem i ostatecznie doprowadził do tego, że Kendrick Lamar został głównym wykonawcą Super Bowl LIX Halftime Show.

Album „GNX” umacnia pozycję Lamara

Jesienią 2024 roku Kendrick Lamar wydał swój szósty album studyjny – „GNX”, który odniósł ogromny sukces komercyjny i artystyczny. Na płycie gościnnie pojawili się m.in. SZA, Roddy Ricch, Lefty Gunplay, Dody6 oraz Wallie the Sensei.

Z albumu pochodzą dwa wielkie hity:

  • „Squabble Up”

  • „Luther” (ft. SZA)

Oba utwory dotarły na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100, potwierdzając status Lamara jako jednego z najbardziej wpływowych raperów współczesności.

Trasa Grand National Tour i dalsze plany

Po Super Bowl LIX Kendrick Lamar i SZA wyruszyli we wspólną trasę koncertową Grand National Tour, obejmującą 47 koncertów w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Ameryce Południowej.

Na grudzień 2025 roku zaplanowano jeszcze cztery ostatnie występy Lamara w Australii, które zakończą trasę.

Drake przygotowuje nowy album „Iceman”

Tymczasem Drake szykuje premierę swojego nowego albumu „Iceman”, który będzie jego pierwszym pełnowymiarowym solowym projektem od czasu głośnego beefu z Lamarem. Wcześniej artysta współpracował z PartyNextDoor przy mixtapie $ome $exy $ongs 4 U.

