Kendrick Lamar przerwał koncert, by zaśpiewać „Happy Birthday” 9-letniej fance

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Kendrick Lamar po raz kolejny udowodnił, że mimo wizerunku bezkompromisowego rapera potrafi być niezwykle serdeczny wobec fanów. Podczas jednego z ostatnich koncertów w Australii artysta przerwał występ, aby zaśpiewać „Happy Birthday” dziewięcioletniej fance obecnej pod sceną. Ten wyjątkowy moment szybko obiegł media społecznościowe i poruszył fanów na całym świecie.
Wyjątkowa chwila na festiwalu Split Milk w Australii
Do sytuacji doszło podczas festiwalu Split Milk w Canberze, gdzie Kendrick Lamar był główną gwiazdą wieczoru. Artysta, kończący australijską część swojej trasy koncertowej, zauważył w tłumie dziewczynkę o imieniu Kalina, która obchodziła swoje dziewiąte urodziny.
W pewnym momencie Kendrick przerwał koncert, nawiązał kontakt z młodą fanką i poprosił ją, by przeliterowała swoje imię. Reakcja publiczności była natychmiastowa – tłum zaczął głośno dopingować dziewczynkę, tworząc jedną z najbardziej wzruszających scen całego wydarzenia.
Kendrick Lamar śpiewa „Happy Birthday” i wręcza prezent
Kulminacyjnym momentem było wspólne odśpiewanie „Happy Birthday”, które Kendrick Lamar poprowadził razem z tysiącami fanów. Raper zwrócił uwagę, by publiczność „nie zepsuła tego momentu”, podkreślając, że wszystko jest rejestrowane przez kamery.
Dodatkowo Kalina otrzymała czapkę pgLang z autografem Kendricka Lamara, którą wręczył jej członek obsługi technicznej. Dziewczynka, siedząca na ramionach najprawdopodobniej członka rodziny, nie kryła emocji – wzruszona, uśmiechnięta i z łzami w oczach, założyła prezent na głowę przy ogłuszającym aplauzie tłumu.
Media społecznościowe zachwycone gestem rapera
Nagrania z koncertu szybko trafiły na platformy społecznościowe, gdzie fani chwalili Kendricka Lamara za empatię, autentyczność i bliskość z publicznością. Wielu internautów podkreślało, że takie momenty pokazują zupełnie inne, bardziej ludzkie oblicze artysty, często określanego mianem jednego z „najgroźniejszych” lirycznie raperów sceny hip-hopowej.
Kendrick Lamar paused his concert to sing 'Happy Birthday’ to a fan celebrating her 9th birthday and signed a pgLang hat for her 🙏
“She was official from the start, now she’s super, super, duper official.” pic.twitter.com/aNoJFAuSz9
— Kurrco (@Kurrco) December 13, 2025