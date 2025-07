Kendrick Lamar łączy siły z Clipse

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

W miniony piątek ukazał się długo wyczekiwany przez fanów Clipse album. „Let God Sort Em Out” jest pierwszym krążkiem Pushy T i No Malice’a od czasu wydania w 2009 r. „Til the Casket Drops”. Wydawnictwo miało się pierwotnie ukazać nakładem Def Jamu, ale drogi grupy i wytwórni rozeszły się przez to, że label próbował zablokować featuring Kendricka ze względu na pozew Drake’a. Kanadyjczyk usiłuje dowieść, że Universal Music Group, któremu podlega Def Jam, faworyzował Kendricka w ich beefie, dlatego Def Jam, nie chcąc podkręcać atmosfery, początkowo miał proponować zmianę w tekście zwrotki K-Dota, a potem uznał, że najlepiej całkowicie się jej pozbyć.

Bezkompromisowe podejście Clipse.

Pusha i No Malice nie chcieli iść na ustępstwa, więc finalnie wycofali się ze współpracy z Def Jamem i trafili pod skrzydła Roc Nation Jaya-Z. To przy współpracy z tą firmą ukazało się „Til the Casket Drops”. Na płycie znalazł się naturalnie kawałek „Chains & Whips” z udziałem Kendricka, a teraz możemy zobaczyć także towarzyszący mu klip.