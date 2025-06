Kendrick Lamar bije rekord wszech czasów na liście Billboardu. „Luther” nagrany z SZA króluje

fot. mat. pras.

Kendrick Lamar ponownie zapisał się złotymi zgłoskami w historii muzyki. Jego najnowszy hit „Luther”, nagrany wspólnie z SZA, właśnie pobił rekord wszech czasów pod względem liczby tygodni spędzonych na szczycie Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs. Utwór utrzymuje się na pierwszym miejscu już 23. tydzień, bijąc poprzedni rekord należący… do samego Kendricka i jego przeboju „Not Like Us”.

SZA i Kendrick Lamar dominują zestawienia Billboard

To nie koniec dominacji tego duetu. SZA również znajduje się wśród rekordzistów – jej przebój „Kill Bill” okupował szczyt listy Billboard przez 21 tygodni w latach 2022–2023. Tym samym SZA i Kendrick Lamar zajmują wszystkie trzy pierwsze miejsca w historii listy.

Mimo że „Luther” spadł z pierwszego miejsca ogólnego Billboard Hot 100 po 13 tygodniach dominacji, na liście R&B/Hip-Hop nadal nie ma sobie równych – i nic nie wskazuje na to, by miało się to szybko zmienić.

Rekordowe trasy koncertowe: Lamar bije kolejne granice

Poza sukcesami na listach przebojów, Kendrick Lamar rozbija bank także na żywo. Jego wspólny koncert z SZA w Seattle w ramach trasy Grand National Tour przyniósł $14,8 miliona przychodu, co czyni go pierwszym raperem, który przekroczył próg 14 milionów dolarów za jeden występ.

To wydarzenie przyciągnęło niemal 61 000 fanów i przebiło poprzedni rekord ustanowiony przez samego Lamara w Dallas, gdzie zarobił $11,822 miliona w jeden wieczór. Tym samym Kendrick stał się najlepiej zarabiającym czarnoskórym artystą w historii, bijąc rekord The Weeknda, który w 2022 roku zgarnął $9,8 miliona w SoFi Stadium.

Już podczas otwarcia trasy w Minneapolis, Kendrick pobił rekord najwyższego przychodu z rapowego koncertu w historii – ponad $9,1 miliona przy średniej cenie biletu $192,70.

„Not Like Us” – pierwszy rapowy utwór z całym rokiem na liście Billboard Hot 100

Kendrick nie przestaje zaskakiwać – jego legendarny disstrack „Not Like Us” to pierwszy rapowy utwór w historii, który utrzymywał się przez 52 tygodnie na Billboard Hot 100. Tylko nieliczne piosenki osiągają taki wynik, a w rapie to absolutny ewenement.