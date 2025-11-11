CGM

Kelly Clarkson ujawnia szokujące słowa byłego menedżera: „Powiedział, żebym zrobiła sobie operację piersi. Odpowiedziałam, żeby on zrobił sobie operację penisa!”

2025.11.11

Kelly Clarkson po raz kolejny udowodniła, że nie boi się mówić tego, co myśli. Podczas występu w ramach „Studio Sessions” w Caesars Palace w Las Vegas artystka podzieliła się z publicznością zaskakującą anegdotą z przeszłości.

Kontrowersyjna rada byłego menedżera

W pewnym momencie show, żartując ze swojego dekoltu, Kelly wspomniała:

„Miałam kiedyś menedżera, który powiedział mi, żebym zrobiła sobie operację powiększenia piersi!”

Reakcja Clarkson była błyskawiczna i dosadna:

„Powiedziałam mu, żeby zrobił sobie operację penisa!”

Publiczność zareagowała salwami śmiechu i gromkimi brawami. Wokalistka dodała, że nigdy nie czuła potrzeby zmiany swojego wyglądu i że jest w pełni zadowolona ze swoich „małych, ale własnych piersi”.

Presja branży muzycznej

Clarkson wykorzystała moment, by skomentować presję, jaką wywiera na artystów branża muzyczna:

„Wszyscy wyglądają jak złoczyńcy z Igrzysk śmierci. Ciągle chodzą z tymi naciągniętymi twarzami, jakby cały czas wiało. Starzenie się to przywilej – nie każdy ma tyle szczęścia, żeby się zestarzeć.”

Mocne przesłanie do fanów

Na zakończenie swojej wypowiedzi Kelly rzuciła pełne mocy przesłanie:

„Rób, co chcesz – ale nie każ mi robić tego samego!”

To nie pierwszy raz, gdy Kelly Clarkson otwarcie mówi o samoakceptacji i presji społecznej w show-biznesie. Jej szczerość i dystans do siebie sprawiają, że artystka jest dziś jednym z najbardziej autentycznych głosów w amerykańskiej muzyce pop.

