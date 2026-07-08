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KęKę zapowiada roczną przerwę od koncertów. „Zdolny, ale leniwy” – raper szczerze o swojej przeszłości

KęKę ogłosił przerwę w koncertowaniu

2026.07.08

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Keke Popkillery 2025 foto @piotr_tarasewicz - @cgmpl-62

KęKę opublikował na Instagramie obszerny wpis, w którym poinformował fanów o ważnej decyzji dotyczącej swojej kariery. Raper zapowiedział, że po zakończeniu tegorocznej trasy koncertowej zrobi sobie co najmniej roczną przerwę od występów na żywo.

Ostatni koncert obecnego sezonu ma odbyć się 17 października. Jak zaznaczył artysta, po tej dacie nie planuje koncertować przez minimum 12 miesięcy. Wyjątkiem może być pojedynczy występ w jednym mieście, jednak – jak podkreślił – nie ma jeszcze pewności, że do niego dojdzie.

„Zdolny, ale leniwy” – KęKę o diagnozie i zmianach w życiu

We wpisie raper wrócił wspomnieniami do czasów sprzed diagnozy, kiedy często słyszał określenie „zdolny, ale leniwy”. Przyznał, że przez wiele lat miał ogromne trudności z doprowadzaniem rozpoczętych spraw do końca.

Wspomniał o problemach ze studiami, uzależnieniach, braku stałej pracy oraz poszukiwaniu własnej drogi. Jak zaznaczył, z biegiem lat nauczył się lepiej funkcjonować i wypracował mechanizmy, które pomagają mu radzić sobie z trudnościami. Część z nich stworzył sam, a część dzięki wsparciu specjalistów.

Publiczne deklaracje motywują rapera do działania

KęKę zdradził również, że jednym z jego sposobów na realizowanie planów jest publiczne ogłaszanie swoich decyzji. Jak wyjaśnił, taka forma zobowiązania motywuje go do konsekwentnego działania i doprowadzania rozpoczętych projektów do końca.

To właśnie dlatego postanowił poinformować fanów o planowanej przerwie z dużym wyprzedzeniem.

„Nadal daje mi to mnóstwo radości”

Artysta podkreślił, że mimo ponad 25 lat obecności na scenie i setek zagranych koncertów nadal czerpie ogromną satysfakcję z występów przed publicznością.

Jego zdaniem receptą na zachowanie koncertowej energii jest zachowanie odpowiedniego dystansu i „głodu” grania. Właśnie dlatego zdecydował się na dłuższą przerwę, która ma pozwolić mu wrócić na scenę z nową energią i pomysłami.

Na zakończenie wpisu KęKę zapowiedział, że wkrótce podzieli się z fanami kolejnymi informacjami dotyczącymi swoich planów.

 

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