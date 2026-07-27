Białas: „Hania jeszcze zabunkrowana”. Solar: „Ale dopnie”. Raper zostanie ojcem po raz drugi

Białas podzielił się z fanami wyjątkową nowiną. Raper poinformował w mediach społecznościowych, że wraz ze swoją partnerką Ewą spodziewają się drugiego dziecka. Para ujawniła również, że na świat przyjdzie kolejna córka, która otrzyma imię Hania.

Wpis artysty szybko zdobył dużą popularność, a pod publikacją pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów i znajomych z branży muzycznej.

Druga córka Białasa będzie miała na imię Hania

Raper zamieścił w mediach społecznościowych krótki wpis, w którym poinformował, że ich druga córka jest już w drodze.

„Hania jeszcze zabunkrowana” – napisał Białas, przy okazji zdradzając imię, które wybrali dla swojej córeczki. „Ale dropnie” – doposał w komentarzu Solar.

Białas i Ewa wychowują już córkę Zosię

To nie będzie pierwsze dziecko pary. Białas i Ewa są już rodzicami Zosi, która przyszła na świat w maju 2022 roku. Narodziny córki były dla rapera niezwykle ważnym wydarzeniem. Z tej okazji wydał osobisty utwór zatytułowany „Zosia”, dedykowany swojej córce.

Wkrótce ich rodzina ponownie się powiększy, a Zosia doczeka się młodszej siostry.

Raperzy pospieszyli z gratulacjami

Pod wpisem Białasa niemal natychmiast pojawiły się komentarze z gratulacjami. Ciepłe słowa przekazali nie tylko fani, ale także przedstawiciele polskiej sceny hip-hopowej. Wśród nich znaleźli się między innymi Paluch, Solar, Koldi, Tomb oraz Jano z zespołu Polska Wersja. Dołączamy się do gratulacji!