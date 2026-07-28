D4vd stanie przed sądem w sprawie o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura rozważa karę śmierci

Sprawa karna przeciwko wokaliście D4vd będzie miała swój dalszy ciąg w sądzie. Po zakończeniu pięciodniowego przesłuchania wstępnego sędzia zdecydował, że zgromadzone materiały są wystarczające, aby odbył się pełny proces.

Artysta został oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Decyzja sądu oznacza, że prokuratura będzie mogła kontynuować postępowanie przed ławą przysięgłych, a obrona otrzyma możliwość przedstawienia swojej wersji wydarzeń.

Według decyzji sądu proces powinien rozpocząć się w ciągu 90 dni. D4vd ma ponownie pojawić się przed sądem 31 sierpnia podczas rozprawy dotyczącej formalnego przedstawienia zarzutów.

D4vd odpowiada za poważne zarzuty karne

Wokalista usłyszał kilka poważnych zarzutów, w tym zarzut morderstwa, ciągłego wykorzystywania seksualnego dziecka poniżej 14. roku życia oraz zbezczeszczenia ludzkich zwłok.

Prokuratura twierdzi, że między D4vd a Celeste Rivas miała istnieć relacja o charakterze seksualnym. Według śledczych artysta miał dopuścić się zabójstwa, ponieważ dziewczyna miała zagrozić ujawnieniem ich relacji.

D4vd nie przyznał się do winy i od początku postępowania utrzymuje stanowisko, że nie ponosi odpowiedzialności za przedstawione mu zarzuty.

Prokuratura Los Angeles rozważa karę śmierci

Po zakończeniu przesłuchania prokurator okręgowy Los Angeles Nathan Hochman poinformował, że D4vd kwalifikuje się do otrzymania kary śmierci. Prokuratura nie podjęła jednak jeszcze ostatecznej decyzji, czy będzie domagać się takiego wyroku.

Hochman podkreślił, że sprawa jest wyjątkowo trudna i bolesna przede wszystkim dla rodziny Celeste Rivas. Według prokuratora najważniejszym celem jego biura jest doprowadzenie do procesu i przedstawienie dowodów przed sądem.

Dowody przedstawione podczas przesłuchania wstępnego

Podczas pięciu dni rozprawy wstępnej prokuratura zaprezentowała szereg materiałów, które mają wspierać jej wersję wydarzeń. Wśród przedstawionych dowodów znalazły się między innymi zdjęcia związane ze sprawą oraz wiadomości tekstowe.

Śledczy twierdzą, że korespondencja pomiędzy D4vd a Celeste Rivas ma wskazywać na charakter ich relacji. Prokuratura argumentuje, że zebrane materiały potwierdzają jej zarzuty dotyczące kontaktów pomiędzy artystą a nieletnią.

Obrona przedstawia jednak odmienne stanowisko. Adwokaci D4vd wskazują, że dowody powinny być analizowane ostrożnie i w pełnym kontekście, a sama obecność określonych materiałów nie przesądza jeszcze o winie oskarżonego.

Rodzina Celeste Rivas zabrała głos w sprawie

Podczas postępowania pojawiły się również informacje dotyczące stanowiska rodziny zmarłej dziewczyny. Prokurator Nathan Hochman odniósł się do ich sytuacji, określając stratę Celeste jako „niewyobrażalną tragedię”.

Według doniesień rodzina miała wcześniej wyrażać sprzeciw wobec relacji Celeste i D4vd. Obrona próbowała przedstawić materiały, które – jej zdaniem – sugerują, że bliscy dziewczyny wiedzieli o ich kontaktach.

Dalszy przebieg sprawy D4vd

Podczas procesu strony będą przedstawiać swoje argumenty, przesłuchiwać świadków oraz analizować dowody zgromadzone przez śledczych.

Sprawa D4vd wzbudza ogromne zainteresowanie ze względu na popularność artysty oraz wyjątkowo poważny charakter zarzutów. Ostateczna decyzja sądu będzie zależała od oceny wszystkich dowodów przedstawionych podczas procesu.

Na obecnym etapie D4vd pozostaje oskarżonym i zgodnie z zasadą domniemania niewinności jest traktowany jako osoba niewinna do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sądu.