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D4vd stanie przed sądem w sprawie o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura rozważa karę śmierci

Sprawa D4vd przechodzi do kolejnego etapu

2026.07.28

opublikował:

d4vd mugshot

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