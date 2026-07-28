CGM

Sentino komentuje koncert, na którym został obrzucony jajakmi i butelkami. „Ja osobiście się cieszę – mam nowy patnet na biznes”

Sentino zabrał głos po głośnym incydencie w Gdańsku

2026.07.28

opublikował:

Sentino IG 2026

Sentino po raz pierwszy odniósł się do wydarzeń, które miały miejsce podczas jego koncertu w Gdańsku. Występ rapera został przerwany zaledwie po kilku minutach, gdy w kierunku sceny zaczęły lecieć jajka, butelki oraz inne przedmioty. Zdarzenie odbiło się szerokim echem w mediach i wśród fanów polskiego rapu.

Koncert zakończył się po dwóch utworach

Do incydentu doszło 17 lipca podczas koncertu w gdańskim Scrapie przy ulicy Malarzy. Według relacji świadków agresywna grupa osób znajdująca się pod sceną zaczęła rzucać w stronę artysty różnymi przedmiotami. Ochrona próbowała zabezpieczyć rapera, wykorzystując parasole do osłony, jednak sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. W efekcie Sentino zakończył koncert po zaledwie dwóch utworach. Pojawiły się także informacje, że artysta mógł zostać trafiony butelką w głowę.

Raper podszedł do sprawy z humorem

Kilka dni po wydarzeniu Sentino skomentował całą sytuację w swoim stylu. Raper stwierdził, że był to prawdopodobnie najkrótszy koncert w historii polskiego rapu, jednocześnie żartując, że mimo krótkiego występu udało się dobrze zarobić.

Artysta dodał również z przymrużeniem oka, że ma już „nowy patent na biznes” i następnym razem sam zatrudni osoby, które będą rzucać jajkami, aby zagrać tylko kilka minut. Wypowiedź miała wyraźnie humorystyczny charakter i spotkała się z licznymi reakcjami fanów.

Nagrania z koncertu obiegły internet

Filmy przedstawiające incydent szybko trafiły do mediów społecznościowych i wywołały falę komentarzy. Wielu internautów potępiło zachowanie osób rzucających przedmiotami, podkreślając, że takie sytuacje zagrażają bezpieczeństwu zarówno artysty, jak i pozostałych uczestników wydarzenia.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

Tagi


Popularne newsy

ostrDiil Gang 20 lecie 161025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-129
NEWS

Bedoes wyszedł z gali Fryderyków po tym jak OSTR dostał stauetkę. Wczoraj Adam przekazał Fryderyka Borkowi na oczach tysięcy fanów

Screenshot 2026-07-26 at 13.29.03
NEWS

Chaos na Łódź Summer Festival. Policja musiałą użyć siły i zatrzymała sześć osób po zamieszkach przed wejściem

Screenshot 2026-07-27 at 00.08.13
NEWS

Quebo przebrany za starca zaskoczył fanów na Łódź Summer Festival. Dziadzionafide rozdawał nowe lody swojej marki MISS TI

64bars ode mnie już na yt -)
NEWS

Białas: „Hania jeszcze zabunkrowana”. Solar: „Ale dopnie”. Raper zostanie ojcem po raz drugi

Opener_piotr_tarasewicz_main_21Savage-18
NEWS

14-letni bratanek 21 Savage’a odebrał sobie życie po postrzeleniu siostry

Michal Wisniewski Ich Troje
NEWS

Michał Wiśniewski ujawnił, dlaczego ogłosił upadłość. „To była jedyna droga rozwiązania”

Drakeo-The-Ruler
NEWS

Nowe zeznania w sprawie śmierci Drakeo the Rulera. Ochroniarz wskazuje na YG

Polecane

CGM
Cassie IG

Cassie odnosi zwycięstwo w sądowym sporze dotyczącym „freak offó ...

Cassie Ventura wygrała pierwszy etap prawnej batalii

12 minut temu

CGM
d4vd mugshot

D4vd stanie przed sądem w sprawie o morderstwo 14-letniej Celeste Riva ...

Sprawa D4vd przechodzi do kolejnego etapu

18 minut temu

CGM
Azealia Banks

Azealia Banks oskarża byłego menedżera o przemoc emocjonalną i kontrol ...

Raperka składa wniosek o zakaz zbliżania

25 minut temu

CGM
Ariana Grande 2026ok

Ariana Grande pozywa hakerów. Chodzi o wyciek niepublikowanej muzyki i ...

Ariana Grande reaguje na kradzież cyfrowych danych

29 minut temu

CGM
Gabriele Usher Chris Brown

Dziewczyna, którą Usher pogonił ze sceny przyznała, że była na koncerc ...

Gabrielle Cheyenne wyjaśnia swoje zachowanie podczas koncertu Ushera

34 minuty temu

CGM
Olivier Tree Yt

Mama Olivera Tree wspomina ostatnią rozmowę z synem. „Był szczęś ...

Poruszające słowa matki tragicznie mzarłego muzyka

49 minut temu