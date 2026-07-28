CGM

Cassie odnosi zwycięstwo w sądowym sporze dotyczącym „freak offów” Diddy’ego. Sąd odrzucił część zarzutów

Cassie Ventura wygrała pierwszy etap prawnej batalii

2026.07.28

opublikował:

Cassie IG

Cassie Ventura odniosła ważne zwycięstwo w sprawie sądowej dotyczącej zarzutów związanych z tzw. „freak offs”, czyli prywatnymi spotkaniami organizowanymi w przeszłości z udziałem jej byłego partnera Seana „Diddy’ego” Combsa.

Federalny sąd zdecydował o oddaleniu wszystkich roszczeń skierowanych przeciwko Cassie przez Claytona Howarda, byłą męską prostytutkę, który pozwał zarówno ją, jak i Diddy’ego. Decyzja sądu nie oznacza jednak całkowitego zakończenia sprawy – Howard otrzymał możliwość poprawienia części swoich zarzutów i ponownego ich przedstawienia.

Były eskort twierdził, że poniósł szkody psychiczne

Clayton Howard w swoim pozwie twierdził, że udział w wydarzeniach określanych jako „freak offs” doprowadził u niego do szkód psychicznych oraz innych negatywnych konsekwencji.

Według jego wersji wydarzeń Cassie Ventura miała uczestniczyć w organizacji tych spotkań i koordynować ich przebieg. Howard skierował roszczenia zarówno przeciwko niej, jak i przeciwko Diddy’emu, domagając się odszkodowania.

Cassie stanowczo zakwestionowała te twierdzenia i argumentowała, że pozew Howarda pojawił się dopiero po tym, jak media poinformowały o jej ugodzie z Diddym, w ramach której miała otrzymać 20 milionów dolarów.

Cassie wskazała na wiadomość wysłaną do jej męża

Jednym z argumentów przedstawionych przez Cassie Ventura była wiadomość tekstowa, którą Clayton Howard miał wysłać do jej męża Alexa Fine’a po tym, jak wokalistka publicznie opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z Diddym.

W wiadomości Howard miał wyrazić poparcie dla Cassie i napisać, że jej wersja wydarzeń jest prawdziwa oraz że cieszy się, iż otrzymała pewną formę sprawiedliwości.

Cassie uznała tę wiadomość za dowód podważający obecne twierdzenia Howarda. Jej zdaniem wcześniejsze słowa byłego eskortera stoją w sprzeczności z późniejszym pozwem przeciwko niej.

Howard nie zgadza się z argumentacją Cassie

Clayton Howard twierdził jednak, że wspomniana wiadomość nie powinna być traktowana jako dowód przesądzający sprawę. Według niego wyrażenie wsparcia dla Cassie nie oznaczało rezygnacji z własnych roszczeń prawnych.

Sąd przychylił się częściowo do argumentacji Cassie i odrzucił obecne zarzuty wobec niej, ale jednocześnie pozostawił Howardowi możliwość zmodyfikowania części pozwu.

Diddy zaprzecza wszystkim oskarżeniom

Sean „Diddy” Combs, który również został pozwany w tej sprawie, zaprzecza wszystkim zarzutom dotyczącym niewłaściwego zachowania.

Sprawa jest częścią szerszej fali pozwów i kontrowersji prawnych dotyczących rapera. Cassie Ventura wcześniej sama skierowała przeciwko Diddy’emu pozew, który zakończył się ugodą.

Tagi


Popularne newsy

ostrDiil Gang 20 lecie 161025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-129
NEWS

Bedoes wyszedł z gali Fryderyków po tym jak OSTR dostał stauetkę. Wczoraj Adam przekazał Fryderyka Borkowi na oczach tysięcy fanów

Screenshot 2026-07-26 at 13.29.03
NEWS

Chaos na Łódź Summer Festival. Policja musiałą użyć siły i zatrzymała sześć osób po zamieszkach przed wejściem

Screenshot 2026-07-27 at 00.08.13
NEWS

Quebo przebrany za starca zaskoczył fanów na Łódź Summer Festival. Dziadzionafide rozdawał nowe lody swojej marki MISS TI

64bars ode mnie już na yt -)
NEWS

Białas: „Hania jeszcze zabunkrowana”. Solar: „Ale dopnie”. Raper zostanie ojcem po raz drugi

Opener_piotr_tarasewicz_main_21Savage-18
NEWS

14-letni bratanek 21 Savage’a odebrał sobie życie po postrzeleniu siostry

Michal Wisniewski Ich Troje
NEWS

Michał Wiśniewski ujawnił, dlaczego ogłosił upadłość. „To była jedyna droga rozwiązania”

Drakeo-The-Ruler
NEWS

Nowe zeznania w sprawie śmierci Drakeo the Rulera. Ochroniarz wskazuje na YG

Polecane

CGM
d4vd mugshot

D4vd stanie przed sądem w sprawie o morderstwo 14-letniej Celeste Riva ...

Sprawa D4vd przechodzi do kolejnego etapu

18 minut temu

CGM
Azealia Banks

Azealia Banks oskarża byłego menedżera o przemoc emocjonalną i kontrol ...

Raperka składa wniosek o zakaz zbliżania

24 minuty temu

CGM
Ariana Grande 2026ok

Ariana Grande pozywa hakerów. Chodzi o wyciek niepublikowanej muzyki i ...

Ariana Grande reaguje na kradzież cyfrowych danych

29 minut temu

CGM
Gabriele Usher Chris Brown

Dziewczyna, którą Usher pogonił ze sceny przyznała, że była na koncerc ...

Gabrielle Cheyenne wyjaśnia swoje zachowanie podczas koncertu Ushera

34 minuty temu

CGM
Olivier Tree Yt

Mama Olivera Tree wspomina ostatnią rozmowę z synem. „Był szczęś ...

Poruszające słowa matki tragicznie mzarłego muzyka

48 minut temu

CGM
Boy George 2026 IG

Boy George wspiera ludobójstwo Izraela. Muzyk wydał proizrealeski utwó ...

Boy George prezentuje nowy singiel "We Will Dance Again"

50 minut temu