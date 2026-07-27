CGM

14-letni bratanek 21 Savage’a odebrał sobie życie po postrzeleniu siostry

Wstrząsające relacje rodziny i reakcja 21 Savage'a

2026.07.27

opublikował:

Opener_piotr_tarasewicz_main_21Savage-18

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

W wyniku dramatycznego zdarzenia z użyciem broni palnej nie żyje 14-letni Seven Shirley, określany w mediach jako siostrzeniec artysty. Nastolatek odebrał sobie życie chwilę po tym, jak postrzelił swoją 12-letnią siostrę. Rodzina chłopca apeluje o natychmiastowe ukrócenie nielegalnego handlu bronią.

Przebieg tragicznego zdarzenia w Georgii

Do zdarzenia doszło w środę, kiedy lokalna policja otrzymała zgłoszenie o strzałach. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze znaleźli dwoje postrzelonych dzieci. 14-letni Seven Shirley nie wykazywał już życiowych funkcji i zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Jego 12-letnia siostra, Lyric Shirley, została w stanie ciężkim przetransportowana do szpitala z raną postrzałową szyi. Dziewczynka przeszła w ciągu tygodnia wiele skomplikowanych operacji.

Wstrząsające relacje rodziny i reakcja 21 Savage’a

Babcia nastolatka, Sharon Smith, która opiekowała się Sevenem od ukończenia przez niego 11. miesiąca życia, przekazała media wstrząsające szczegóły tragedii. Z jej relacji wynika, że chłopiec odebrał sobie życie natychmiast po postrzeleniu siostry, panicznie obawiając się konsekwencji swojego czynu. Kobieta podkreśla, że nie ma wiedzy, w jaki sposób 14-latek wszedł w posiadanie broni palnej i domaga się pociągnięcia do odpowiedzialności osoby, która mu ją sprzedała.

Na tragedię zareagował sam 21 Savage. Raper opublikował w mediach społecznościowych archiwalne zdjęcie Sevena z dzieciństwa, opatrując je krótkim, poruszającym wpisem:

„Pamiętam, kiedy byłeś jeszcze dzieckiem”.

Apel o przeciwdziałanie przemocy z użyciem broni

W obliczu tragedii rodzina wydała oficjalne oświadczenie, w którym apeluje do społeczności o zjednoczenie sił w walce z nielegalnym dostępem do broni palnej wśród nieletnich:

„Pogrążeni w żałobie prosimy naszą społeczność o wsparcie. Pomóżcie nam usunąć broń z naszych ulic. Zbyt wiele młodych żyć jest odbieranych przez bezsensowną przemoc. Musimy współpracować, aby powstrzymać nielegalną sprzedaż i dostęp do broni dla nieletnich oraz zrobić wszystko, co w naszej mocy, by chronić nasze dzieci.”

Tagi


Popularne newsy

ostrDiil Gang 20 lecie 161025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-129
NEWS

Bedoes wyszedł z gali Fryderyków po tym jak OSTR dostał stauetkę. Wczoraj Adam przekazał Fryderyka Borkowi na oczach tysięcy fanów

Lila Janowska Fagata 2026
NEWS

Wyciekły wiadomości Fagaty na temat byłej dziewczyny Żabsona. „Mam nadzieję, że on z nią kur*a zerwie. Nawet już nie patrząc na to, że chcę go wyr*chać”

50 cent instagram 2025
NEWS

50 Cent, Eminem i Tupac w jednym kawałku. Numer miał powstać bez udziału AI

Kanye West King 2026 vid
NEWS

Kanye West ustanowił historyczny rekord. Koncert na SoFi Stadium przeszedł do historii

_FAGATA_OWIECZKA_PLAYKISPOTIFY_2
NEWS

Konopskyy twierdzi, że Fagata już w 2021 roku wiedział, że Stuu jest pedofilem. YouTuber ma głosówki o tym świadczące i złożył doniesienie do prokuratury

Will Smith
NEWS

Will Smith szokuje nowym wizerunkiem

Screenshot 2026-07-26 at 13.29.03
NEWS

Chaos na Łódź Summer Festival. Policja musiałą użyć siły i zatrzymała sześć osób po zamieszkach przed wejściem

Polecane

CGM
Drakeo-The-Ruler

Nowe zeznania w sprawie śmierci Drakeo the Ruler. Ochroniarz wskazuje ...

Ochroniarz złożył zeznania pod przysięgą

1 godzinę temu

CGM
d4vd

Profil D4vd na Apple Music zhakowany. Na konto oskarżonego o morderstw ...

Utwór, który wywołał falę komentarzy

1 godzinę temu

CGM
Screenshot 2026-07-27 at 00.08.13

Quebo przebrany za starca zaskoczył fanów na Łódź Summer Festival. Dzi ...

Akcja była związana z premierą lodów o smaku bubble tea

7 godzin temu

CGM
Michal Wisniewski Ich Troje

Michał Wiśniewski ujawnił, dlaczego ogłosił upadłość. „To była j ...

"Zerujesz się, żeby nie zżarły cię te odsetki"

16 godzin temu

CGM
Screenshot 2026-07-26 at 13.29.03

Chaos na Łódź Summer Festival. Policja musiałą użyć siły i zatrzymała ...

Zainteresowanie imprezą przewidzianą na 150 tysięcy osób, przerosło oczekiwania organizatorów

18 godzin temu

CGM
ostrDiil Gang 20 lecie 161025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-129

Bedoes wyszedł z gali Fryderyków po tym jak OSTR dostał stauetkę. Wczo ...

Podczas Łódź Summer Festival doszło do jednego z najbardziej symbolicznych momentów w polskim rapie

18 godzin temu