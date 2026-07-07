Które gwiazdy Open’era skorzystały z prywatnych odrzutowów? Rekordzista zapłacił 750 tysięcy za lot w jedną stronę

Calvin Harris odleciał z Open’era prywatnym odrzutowcem

Jedną z gwiazd, która skorzystała z prywatnego transportu lotniczego, był Calvin Harris. Słynny DJ i producent muzyczny dzień po swoim występie na Open’er Festival opuścił lotnisko w Gdańsku na pokładzie odrzutowca Falcon 900.

Według informacji przekazanych przez pilota Igora Powierzę, artysta poleciał na Ibizę. Koszt takiego prywatnego lotu miał wynosić około 50 tysięcy dolarów.

Prywatne odrzutowce pozwalają światowym gwiazdom ograniczyć czas podróży i dopasować harmonogram lotów do napiętych tras koncertowych.

Florence And The Machine wybrała luksusowy samolot Challenger 604

Z prywatnego lotu miała skorzystać również Florence Welch, liderka zespołu Florence And The Machine. Wokalistka po koncercie w Gdyni miała udać się bezpośrednio do Mediolanu.

Artystka wybrała samolot Challenger 604. Według szacunków koszt przelotu takim prywatnym odrzutowcem w jedną stronę wynosi około 30 tysięcy euro.

Dla największych gwiazd muzyki prywatne lotnictwo jest często sposobem na szybkie przemieszczanie się pomiędzy koncertami w różnych krajach.