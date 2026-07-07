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Które gwiazdy Open’era skorzystały z prywatnych odrzutowów? Rekordzista zapłacił 750 tysięcy za lot w jedną stronę

Muzycy podczas tras koncertowych często mają bardzo napięte grafiki

2026.07.07

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Florence And The Machine fot. P. Tarasewicz

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Tegoroczny Open’er Festival przyciągnął największe gwiazdy światowej muzyki, a część artystów zdecydowała się na wyjątkowo luksusowy sposób podróży. Jak twierdzi pilot prywatnych odrzutowców Igor Powierza, trzech wykonawców skorzystało z prywatnych samolotów, aby dotrzeć na koncerty i szybko przemieścić się na kolejne wydarzenia.

Najdroższy przelot należał do japońskiego DJ-a Yousuke Yukimatsu, który za podróż z Gdańska do Tokio miał zapłacić około 180 tysięcy euro, czyli blisko 750 tysięcy złotych.

 

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Calvin Harris odleciał z Open’era prywatnym odrzutowcem

Jedną z gwiazd, która skorzystała z prywatnego transportu lotniczego, był Calvin Harris. Słynny DJ i producent muzyczny dzień po swoim występie na Open’er Festival opuścił lotnisko w Gdańsku na pokładzie odrzutowca Falcon 900.

Według informacji przekazanych przez pilota Igora Powierzę, artysta poleciał na Ibizę. Koszt takiego prywatnego lotu miał wynosić około 50 tysięcy dolarów.

Prywatne odrzutowce pozwalają światowym gwiazdom ograniczyć czas podróży i dopasować harmonogram lotów do napiętych tras koncertowych.

Florence And The Machine wybrała luksusowy samolot Challenger 604

Z prywatnego lotu miała skorzystać również Florence Welch, liderka zespołu Florence And The Machine. Wokalistka po koncercie w Gdyni miała udać się bezpośrednio do Mediolanu.

Artystka wybrała samolot Challenger 604. Według szacunków koszt przelotu takim prywatnym odrzutowcem w jedną stronę wynosi około 30 tysięcy euro.

Dla największych gwiazd muzyki prywatne lotnictwo jest często sposobem na szybkie przemieszczanie się pomiędzy koncertami w różnych krajach.

 

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Yousuke Yukimatsu zapłacił rekordową kwotę za lot z Polski do Japonii

Największy wydatek związany z prywatnym transportem miał ponieść japoński DJ Yousuke Yukimatsu. Po swoim występie na Open’er Festival artysta miał wyruszyć z Gdańska do Tokio luksusowym Gulfstreamem G650ER.

Koszt takiej podróży oszacowano na około 180 tysięcy euro, czyli niemal 750 tysięcy złotych. Gulfstream G650ER jest uznawany za jeden z najbardziej zaawansowanych i ekskluzywnych prywatnych odrzutowców dostępnych na rynku.

Prywatne odrzutowce gwiazd na festiwalach muzycznych

Korzystanie z prywatnych samolotów przez światowych artystów nie jest rzadkością. Muzycy podczas tras koncertowych często mają bardzo napięte grafiki, dlatego wybierają rozwiązania, które pozwalają im szybko przemieszczać się między kolejnymi występami.

Open’er Festival od lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, przyciągającym największe nazwiska światowej sceny. Występy takich artystów jak Calvin Harris, Florence And The Machine czy Yousuke Yukimatsu pokazują, jak duży jest międzynarodowy zasięg imprezy.

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