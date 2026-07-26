Quebo przebrany za starca zaskoczył fanów na Łódź Summer Festival. Dziadzionafide rozdawał nowe lody swojej marki MISS TI

Quebonafide zamienił się w „Dziadzionafide”

Akcja promocyjna odbyła się podczas Łódź Summer Festival, który w tym roku zgromadził ponad 150 tysięcy uczestników. Quebonafide przeszedł spektakularną metamorfozę – dzięki charakteryzacji wyglądał jak starszy mężczyzna. W towarzystwie ochroniarzy spacerował po terenie wydarzenia i częstował fanów lodami swojej marki Miss Ti.

Nietypowy wizerunek sprawił, że wiele osób nie zdawało sobie sprawy, kto rozdaje im lody. Dopiero po chwili uczestnicy zaczęli rozpoznawać rapera, a wokół niego szybko zgromadził się tłum zainteresowanych fanów.

Promocja nowych lodów Miss Ti

Akcja była związana z premierą lodów Miss Ti o smaku bubble tea, które trafiły do sprzedaży dzień wcześniej. Zamiast klasycznej kampanii reklamowej Quebonafide postawił na bezpośredni kontakt z fanami, osobiście rozdając produkt podczas jednego z największych muzycznych wydarzeń w Polsce.