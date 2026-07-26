Quebo przebrany za starca zaskoczył fanów na Łódź Summer Festival. Dziadzionafide rozdawał nowe lody swojej marki MISS TI

Quebonafide po raz kolejny udowodnił, że potrafi zaskakiwać swoich fanów. Podczas Łódź Summer Festival raper pojawił się na terenie imprezy w nietypowym przebraniu starszego mężczyzny i osobiście rozdawał uczestnikom swoje nowe lody Miss Ti. Wielu festiwalowiczów początkowo nie rozpoznało artysty.
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Quebonafide zamienił się w „Dziadzionafide”
Akcja promocyjna odbyła się podczas Łódź Summer Festival, który w tym roku zgromadził ponad 150 tysięcy uczestników. Quebonafide przeszedł spektakularną metamorfozę – dzięki charakteryzacji wyglądał jak starszy mężczyzna. W towarzystwie ochroniarzy spacerował po terenie wydarzenia i częstował fanów lodami swojej marki Miss Ti.
Nietypowy wizerunek sprawił, że wiele osób nie zdawało sobie sprawy, kto rozdaje im lody. Dopiero po chwili uczestnicy zaczęli rozpoznawać rapera, a wokół niego szybko zgromadził się tłum zainteresowanych fanów.
Promocja nowych lodów Miss Ti
Akcja była związana z premierą lodów Miss Ti o smaku bubble tea, które trafiły do sprzedaży dzień wcześniej. Zamiast klasycznej kampanii reklamowej Quebonafide postawił na bezpośredni kontakt z fanami, osobiście rozdając produkt podczas jednego z największych muzycznych wydarzeń w Polsce.
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