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Quebo przebrany za starca zaskoczył fanów na Łódź Summer Festival. Dziadzionafide rozdawał nowe lody swojej marki MISS TI

Akcja była związana z premierą lodów o smaku bubble tea

2026.07.27

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Quebonafide po raz kolejny udowodnił, że potrafi zaskakiwać swoich fanów. Podczas Łódź Summer Festival raper pojawił się na terenie imprezy w nietypowym przebraniu starszego mężczyzny i osobiście rozdawał uczestnikom swoje nowe lody Miss Ti. Wielu festiwalowiczów początkowo nie rozpoznało artysty.

 

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Quebonafide zamienił się w „Dziadzionafide”

Akcja promocyjna odbyła się podczas Łódź Summer Festival, który w tym roku zgromadził ponad 150 tysięcy uczestników. Quebonafide przeszedł spektakularną metamorfozę – dzięki charakteryzacji wyglądał jak starszy mężczyzna. W towarzystwie ochroniarzy spacerował po terenie wydarzenia i częstował fanów lodami swojej marki Miss Ti.

Nietypowy wizerunek sprawił, że wiele osób nie zdawało sobie sprawy, kto rozdaje im lody. Dopiero po chwili uczestnicy zaczęli rozpoznawać rapera, a wokół niego szybko zgromadził się tłum zainteresowanych fanów.

Promocja nowych lodów Miss Ti

Akcja była związana z premierą lodów Miss Ti o smaku bubble tea, które trafiły do sprzedaży dzień wcześniej. Zamiast klasycznej kampanii reklamowej Quebonafide postawił na bezpośredni kontakt z fanami, osobiście rozdając produkt podczas jednego z największych muzycznych wydarzeń w Polsce.

 

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