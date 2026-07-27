Niezręczna sytuacja na koncercie Ushera. Gwiazdor pogonił ją ze sceny, bo nie było między nimi chemii?

Podczas jednego z koncertów wspólnej trasy Ushera i Chrisa Browna doszło do sytuacji, która błyskawicznie obiegła media społecznościowe. W trakcie wykonywania utworu „Can U Handle It?” artysta zaprosił na scenę fankę, jednak ich interakcja nie przebiegła zgodnie z planem.

Nagranie z koncertu pokazuje, jak kobieta siedzi na łóżku ustawionym na scenie, podczas gdy Usher wykonuje dla niej romantyczną serenadę – element, który od lat jest stałym punktem jego występów.

„Chyba nie chce tu być”

Po chwili wokalista zauważył, że zaproszona uczestniczka wydaje się wyraźnie skrępowana i nie odwzajemnia jego energii. Publiczność również dostrzegła niezręczną atmosferę.

– „Chyba nie chce być na scenie, co?” – powiedział Usher, zwracając się do widzów.

Następnie wykonał gest sugerujący, aby kobieta zeszła ze sceny, po czym kontynuował koncert. Nie wiadomo jednak, czy była to spontaniczna decyzja artysty, czy element organizacji występu.

Nagranie wywołało lawinę komentarzy

Film z koncertu szybko stał się viralem. Internauci zaczęli zastanawiać się, co mogło wydarzyć się za kulisami tej sytuacji. Niektórzy sugerowali, że fanka mogła nie wiedzieć, na czym polega interakcja z Usherem podczas tego fragmentu koncertu. Inni zwracali uwagę, że mogła po prostu czuć się niekomfortowo w obecności tysięcy widzów.

Pojawiły się również żartobliwe komentarze, że kobieta liczyła na spotkanie z Chrisem Brownem, z którym Usher obecnie koncertuje.

Interakcje z fanami to znak rozpoznawczy Ushera

Usher od lat słynie z bliskiego kontaktu z publicznością podczas swoich koncertów. Jednym z najbardziej charakterystycznych momentów jego występów są serenady wykonywane dla fanek zapraszanych na scenę. Zazwyczaj spotykają się one z entuzjastyczną reakcją uczestniczek i publiczności.

Tym razem było jednak inaczej, a niezręczna sytuacja stała się jednym z najczęściej komentowanych momentów trasy koncertowej.