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Flo Rida wygrał w sądzie 82 miliony dolarów. Teraz inwestuje w branżę gastronomiczną

Flo Rida rozwija swoje biznesowe imperium poza muzyką

2026.07.28

opublikował:

florida 2026 ig

Flo Rida po raz kolejny udowadnia, że jego działalność wykracza daleko poza scenę muzyczną. Amerykański raper, znany z takich hitów jak „Low” czy „Right Round”, został partnerem kapitałowym sieci gastronomicznej Beyond Juicery + Eatery.

Artysta, którego prawdziwe nazwisko brzmi Tramar Dillard, nie został jedynie ambasadorem marki, ale objął udziały w firmie, stając się jednym z jej właścicieli. Inwestycja ma pomóc sieci w dalszym rozwoju, szczególnie na rynku południowej Florydy oraz w kolejnych regionach Stanów Zjednoczonych.

Beyond Juicery + Eatery stawia na ekspansję z pomocą Flo Ridy

Beyond Juicery + Eatery to amerykańska sieć restauracji typu fast casual, która specjalizuje się w zdrowej żywności. W menu marki znajdują się między innymi koktajle, smoothie bowl, wrapy oraz świeże soki.

Firma założona w Michigan posiada już ponad 50 lokalizacji i planuje dalszą ekspansję. Współpraca z Flo Ridą ma wykorzystać jego rozpoznawalność oraz silną pozycję w społeczności południowej Florydy.

Władze marki podkreślają, że zależało im na partnerze, który będzie realnie zaangażowany w rozwój firmy, a nie jedynie użyczy swojego nazwiska do kampanii marketingowej.

Raper wskazuje zdrowy styl życia jako ważną część swojej filozofii

Flo Rida podkreślił, że zdrowie i dobre samopoczucie od dawna są ważnym elementem jego życia oraz podejścia do biznesu.

Wśród produktów Beyond Juicery + Eatery artysta wymienił swoje ulubione pozycje, takie jak smoothie Blue Mood Rush oraz wrap Turkey Dijon Wrap.

Dla rapera inwestycja w markę zdrowej żywności jest kolejnym krokiem w budowaniu własnego biznesowego portfolio.

Flo Rida wygrał 82,6 miliona dolarów w sporze z Celsius Holdings

Nowa inwestycja jest kolejnym etapem biznesowej działalności Flo Ridy, która nabrała rozpędu po jego głośnej batalii sądowej z firmą Celsius Holdings.

W 2023 roku ława przysięgłych na Florydzie przyznała artyście 82,6 miliona dolarów w sprawie dotyczącej naruszenia umowy sponsorskiej. Flo Rida twierdził, że firma nie wywiązała się z warunków kontraktu z 2014 roku, który miał obejmować między innymi opcje na akcje oraz premie powiązane ze sprzedażą.

Raper argumentował, że przysługiwał mu udział wynoszący 1 procent wartości firmy. Sąd przychylił się do większości jego argumentów.

W listopadzie 2025 roku Sąd Najwyższy Florydy odmówił ponownego rozpatrzenia sprawy, co umocniło zwycięstwo artysty. Ostateczna wartość wypłaty miała według różnych szacunków mieścić się w przedziale od 55 do 100 milionów dolarów.

Flo Rida inwestuje w nieruchomości i własne marki

Po wygranej sądowej raper szybko zaczął wykorzystywać zdobyte środki do rozwijania kolejnych projektów biznesowych.

Za pośrednictwem swojej firmy Strong Arm Management kupił centrum handlowe Cloverleaf Plaza w Miami Gardens za około 10 milionów dolarów. Obiekt stał się pierwszym kompleksem handlowym należącym do czarnoskórego właściciela w tej części miasta od czasu jego powstania w 1955 roku.

Flo Rida stworzył również markę napoju energetycznego JettSet1, opracowaną we współpracy z lekarzem George’em Tabim oraz przedsiębiorcą Erikiem Hicksem.

Flo Rida buduje biznesowe imperium

Inwestycja w Beyond Juicery + Eatery pokazuje, że Flo Rida coraz mocniej rozwija swoją działalność poza przemysłem muzycznym. Raper łączy inwestycje w gastronomię, nieruchomości oraz własne produkty konsumenckie.

Dzięki wygranej w sporze z Celsius Holdings oraz kolejnym przedsięwzięciom artysta konsekwentnie buduje markę przedsiębiorcy, a nie tylko wykonawcy muzycznego.

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