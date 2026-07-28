CGM

50 Cent i uniwersum „Power” z ogromną umową z Netflixem

Platforma przejmuje prawa do całej serii

2026.07.28

opublikował:

Power

Fani serialowego świata stworzonego przez 50 Centa mają powód do radości. Seria „Power” otrzymała ogromną umowę z platformą Netflix, która od listopada 2026 roku rozpocznie udostępnianie całego uniwersum na swoim serwisie.

Porozumienie zawarte z Lionsgate Television obejmuje międzynarodowe prawa do wszystkich głównych produkcji należących do serii. Dla marki „Power” jest to jeden z największych ruchów dystrybucyjnych od czasu jej debiutu i znacząca zmiana w sposobie, w jaki widzowie na całym świecie będą mogli oglądać losy bohaterów.

Jakie seriale „Power” pojawią się na Netflixie?

Nowa umowa obejmuje cztery najważniejsze produkcje należące do uniwersum:

  • „Power” – oryginalny serial, który rozpoczął całą historię,
  • „Power Book II: Ghost” – kontynuację skupiającą się na nowych bohaterach,
  • „Power Book III: Raising Kanan” – prequel przedstawiający młodość Kanana Starka,
  • „Power Book IV: Force” – serię opowiadającą o dalszych losach Tommy’ego Egana.

Netflix uzyska również prawa do oryginalnego serialu „Power” na terenie Stanów Zjednoczonych. Pozostałe produkcje nadal będą związane z platformą Starz na rynku amerykańskim.

„Power” pozostaje jednym z największych sukcesów 50 Centa

Serial „Power” zadebiutował w 2014 roku i szybko stał się jednym z najważniejszych projektów w historii stacji Starz. Produkcja opowiada historię Jamesa „Ghosta” St. Patricka – wpływowego przedsiębiorcy prowadzącego podwójne życie jako właściciel klubu nocnego i osoba związana ze światem przestępczym.

Za rozwój franczyzy odpowiadał między innymi 50 Cent, który pełnił funkcję producenta wykonawczego oraz wcielił się w postać Kanan Starka.

Popularność serialu doprowadziła do stworzenia kolejnych spin-offów, które rozbudowały świat „Power” i przyciągnęły miliony widzów.

Netflix wzmacnia swoją ofertę serialową

Przejęcie praw do „Power” jest kolejnym dużym ruchem Netflixa mającym na celu poszerzenie katalogu popularnych seriali. Dzięki umowie nowi widzowie będą mogli poznać całą historię od początku, a dotychczasowi fani otrzymają łatwiejszy dostęp do wszystkich sezonów w jednym miejscu.

Według informacji dotyczących transakcji Netflix otrzyma między innymi sześć sezonów oryginalnego „Power”, cztery sezony „Power Book II: Ghost”, pięć sezonów „Power Book III: Raising Kanan” oraz trzy sezony „Power Book IV: Force”.

Nowe projekty „Power” pozostają na Starz

Nie wszystkie produkcje związane z marką „Power” zostały objęte nową umową. Zapowiedziane seriale „Power: Origins” oraz „Power: Legacy” pozostaną dostępne wyłącznie na platformie Starz.

Oznacza to, że Netflix przejmuje istniejące produkcje, ale przyszłość nowych historii z uniwersum nadal będzie rozwijana poza jego platformą.

Wielka zmiana dla fanów serialu 50 Centa

Przeniesienie franczyzy „Power” na Netflix może znacząco zwiększyć jej globalną popularność. Platforma dociera do setek milionów użytkowników na całym świecie, co daje serialowi szansę na zdobycie nowych fanów wiele lat po premierze pierwszej części.

Dla 50 Centa i twórców „Power” jest to kolejny dowód na to, że stworzone przez nich uniwersum pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów we współczesnej telewizji.

Tagi


Popularne newsy

Screenshot 2026-07-27 at 00.08.13
NEWS

Quebo przebrany za starca zaskoczył fanów na Łódź Summer Festival. Dziadzionafide rozdawał nowe lody swojej marki MISS TI

64bars ode mnie już na yt -)
NEWS

Białas: „Hania jeszcze zabunkrowana”. Solar: „Ale dopnie”. Raper zostanie ojcem po raz drugi

Opener_piotr_tarasewicz_main_21Savage-18
NEWS

14-letni bratanek 21 Savage’a odebrał sobie życie po postrzeleniu siostry

Michal Wisniewski Ich Troje
NEWS

Michał Wiśniewski ujawnił, dlaczego ogłosił upadłość. „To była jedyna droga rozwiązania”

Drakeo-The-Ruler
NEWS

Nowe zeznania w sprawie śmierci Drakeo the Rulera. Ochroniarz wskazuje na YG

Usher 2026 ig
NEWS

Niezręczna sytuacja na koncercie Ushera. Gwiazdor pogonił ją ze sceny, bo nie było między nimi chemii?

d4vd
NEWS

Profil D4vd na Apple Music zhakowany. Na konto oskarżonego o morderstwo 14-latki muzyka, trafił utwór zatytułowamy „Zrobiłem to”

Polecane

CGM
florida 2026 ig

Flo Rida wygrał w sądzie 82 miliony dolarów. Teraz inwestuje w branżę ...

Flo Rida rozwija swoje biznesowe imperium poza muzyką

3 godziny temu

CGM
Cassie IG

Cassie odnosi zwycięstwo w sądowym sporze dotyczącym „freak offó ...

Cassie Ventura wygrała pierwszy etap prawnej batalii

5 godzin temu

CGM
d4vd mugshot

D4vd stanie przed sądem w sprawie o morderstwo 14-letniej Celeste Riva ...

Sprawa D4vd przechodzi do kolejnego etapu

5 godzin temu

CGM
Azealia Banks

Azealia Banks oskarża byłego menedżera o przemoc emocjonalną i kontrol ...

Raperka składa wniosek o zakaz zbliżania

5 godzin temu

CGM
Ariana Grande 2026ok

Ariana Grande pozywa hakerów. Chodzi o wyciek niepublikowanej muzyki i ...

Ariana Grande reaguje na kradzież cyfrowych danych

5 godzin temu

CGM
Gabriele Usher Chris Brown

Dziewczyna, którą Usher pogonił ze sceny przyznała, że była na koncerc ...

Gabrielle Cheyenne wyjaśnia swoje zachowanie podczas koncertu Ushera

5 godzin temu