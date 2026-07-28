50 Cent i uniwersum „Power” z ogromną umową z Netflixem

Fani serialowego świata stworzonego przez 50 Centa mają powód do radości. Seria „Power” otrzymała ogromną umowę z platformą Netflix, która od listopada 2026 roku rozpocznie udostępnianie całego uniwersum na swoim serwisie.

Porozumienie zawarte z Lionsgate Television obejmuje międzynarodowe prawa do wszystkich głównych produkcji należących do serii. Dla marki „Power” jest to jeden z największych ruchów dystrybucyjnych od czasu jej debiutu i znacząca zmiana w sposobie, w jaki widzowie na całym świecie będą mogli oglądać losy bohaterów.

Jakie seriale „Power” pojawią się na Netflixie?

Nowa umowa obejmuje cztery najważniejsze produkcje należące do uniwersum:

„Power” – oryginalny serial, który rozpoczął całą historię,

– oryginalny serial, który rozpoczął całą historię, „Power Book II: Ghost” – kontynuację skupiającą się na nowych bohaterach,

– kontynuację skupiającą się na nowych bohaterach, „Power Book III: Raising Kanan” – prequel przedstawiający młodość Kanana Starka,

– prequel przedstawiający młodość Kanana Starka, „Power Book IV: Force” – serię opowiadającą o dalszych losach Tommy’ego Egana.

Netflix uzyska również prawa do oryginalnego serialu „Power” na terenie Stanów Zjednoczonych. Pozostałe produkcje nadal będą związane z platformą Starz na rynku amerykańskim.

„Power” pozostaje jednym z największych sukcesów 50 Centa

Serial „Power” zadebiutował w 2014 roku i szybko stał się jednym z najważniejszych projektów w historii stacji Starz. Produkcja opowiada historię Jamesa „Ghosta” St. Patricka – wpływowego przedsiębiorcy prowadzącego podwójne życie jako właściciel klubu nocnego i osoba związana ze światem przestępczym.

Za rozwój franczyzy odpowiadał między innymi 50 Cent, który pełnił funkcję producenta wykonawczego oraz wcielił się w postać Kanan Starka.

Popularność serialu doprowadziła do stworzenia kolejnych spin-offów, które rozbudowały świat „Power” i przyciągnęły miliony widzów.

Netflix wzmacnia swoją ofertę serialową

Przejęcie praw do „Power” jest kolejnym dużym ruchem Netflixa mającym na celu poszerzenie katalogu popularnych seriali. Dzięki umowie nowi widzowie będą mogli poznać całą historię od początku, a dotychczasowi fani otrzymają łatwiejszy dostęp do wszystkich sezonów w jednym miejscu.

Według informacji dotyczących transakcji Netflix otrzyma między innymi sześć sezonów oryginalnego „Power”, cztery sezony „Power Book II: Ghost”, pięć sezonów „Power Book III: Raising Kanan” oraz trzy sezony „Power Book IV: Force”.

Nowe projekty „Power” pozostają na Starz

Nie wszystkie produkcje związane z marką „Power” zostały objęte nową umową. Zapowiedziane seriale „Power: Origins” oraz „Power: Legacy” pozostaną dostępne wyłącznie na platformie Starz.

Oznacza to, że Netflix przejmuje istniejące produkcje, ale przyszłość nowych historii z uniwersum nadal będzie rozwijana poza jego platformą.

Wielka zmiana dla fanów serialu 50 Centa

Przeniesienie franczyzy „Power” na Netflix może znacząco zwiększyć jej globalną popularność. Platforma dociera do setek milionów użytkowników na całym świecie, co daje serialowi szansę na zdobycie nowych fanów wiele lat po premierze pierwszej części.

Dla 50 Centa i twórców „Power” jest to kolejny dowód na to, że stworzone przez nich uniwersum pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów we współczesnej telewizji.