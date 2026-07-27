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Profil D4vd na Apple Music zhakowany. Na konto oskarżonego o morderstwo 14-latki muzyka, trafił utwór zatytułowamy „Zrobiłem to”

Utwór, który wywołał falę komentarzy

2026.07.27

opublikował:

d4vd

fot. mat. pras.

Profil muzyczny D4vd na platformie Apple Music znalazł się w centrum internetowej burzy po tym, jak pojawił się na nim utwór zatytułowany „I DID IT”. Według doniesień medialnych piosenka nie miała zostać opublikowana przez samego artystę, a jej pojawienie się może być efektem włamania na konto lub nieautoryzowanego działania osoby trzeciej.

Utwór szybko przyciągnął uwagę słuchaczy ze względu na treść oraz wokal przypominający głos D4vd. W nagraniu pojawiają się odniesienia do Celeste Rivas, której nazwisko jest związane z trwającą sprawą sądową dotyczącą artysty.

„I DID IT” – utwór, który wywołał falę komentarzy

Według dostępnych informacji piosenka zawiera tekst sugerujący osobiste wyznania i emocjonalny związek z ofiarą. Internauci zwrócili również uwagę na grafikę przypisaną do utworu, która miała przedstawiać zdjęcie związane z samochodem Teslą należącym do D4vd.

Pojawienie się materiału wywołało dyskusję na temat bezpieczeństwa kont artystów w serwisach streamingowych oraz możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia głosowych imitacji znanych wykonawców.

D4vd i sprawa sądowa – najważniejsze informacje

D4vd mierzy się z poważnymi zarzutami w związku ze sprawą dotyczącą śmierci Celeste Rivas. Artysta miał nie przyznać się do winy, a postępowanie sądowe pozostaje w toku. Niedawno ujawniono, że z smsów wymienanych przez muzyka i Celeste wynika, że D4vd mial namówić dziewczynę do aborcji, kiedy ta miała zaledwie 13 lat.

Czy konto Apple Music D4vd zostało przejęte?

Pojawienie się nieautoryzowanego utworu na profilu artysty rodzi pytania o zabezpieczenia platform streamingowych. Hakerzy coraz częściej próbują wykorzystywać popularność muzyków, publikując fałszywe materiały lub treści stworzone przy pomocy technologii AI.

Na ten moment kluczowe pozostaje ustalenie, kto faktycznie opublikował utwór „I DID IT” oraz czy doszło do przejęcia konta Apple Music.

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