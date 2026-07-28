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Ariana Grande pozywa hakerów. Chodzi o wyciek niepublikowanej muzyki i prywatnych materiałów

Ariana Grande reaguje na kradzież cyfrowych danych

2026.07.28

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Ariana Grande 2026ok

Ariana Grande zdecydowała się na podjęcie kroków prawnych przeciwko osobom, które miały włamać się do cyfrowych kont związanych z jej współpracownikami. Artystka twierdzi, że w wyniku ataku skradziono niepublikowaną muzykę, prywatne zdjęcia, nagrania oraz materiały dokumentujące jej pracę nad nowymi projektami.

Wokalistka złożyła pozew w Kalifornii przeciwko nieznanym sprawcom. Postępowanie ma pomóc w ustaleniu tożsamości osób odpowiedzialnych za rzekome włamania oraz powstrzymać dalsze rozpowszechnianie skradzionych treści.

Niepublikowane piosenki i prywatne nagrania miały trafić do sieci

Według dokumentów sądowych Ariana Grande uważa, że ataki hakerskie nie były jednorazowym zdarzeniem. Artystka twierdzi, że w trakcie swojej kariery wielokrotnie stawała się celem prób naruszenia jej prywatności.

Wśród skradzionych materiałów miały znaleźć się między innymi niedokończone utwory, niepublikowane nagrania audio, prywatne fotografie oraz filmy związane z procesem tworzenia muzyki. Zdaniem piosenkarki były to treści przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego.

Ariana Grande twierdzi, że hakerzy zarabiali na skradzionych danych

Artystka zarzuca osobom odpowiedzialnym za włamania, że próbowały sprzedać zdobyte materiały w internecie, w tym za pośrednictwem dark webu. Według niej działania te doprowadziły do poważnych strat i naruszyły zarówno jej prywatność, jak i prawa związane z twórczością artystyczną.

Pozew obejmuje grupę anonimowych osób określonych jako „John Doe”. Są wśród nich potencjalni sprawcy włamań, a także osoby lub podmioty, które mogły uczestniczyć w udostępnianiu, sprzedaży lub rozpowszechnianiu skradzionych plików.

Piosenkarka chce ochrony swojej muzyki i prywatności

Ariana Grande zwróciła się do sądu o podjęcie działań, które uniemożliwią dalszą dystrybucję wykradzionych materiałów. Artystka podkreśla, że muzycy powinni mieć prawo samodzielnie decydować o tym, kiedy i w jakiej formie ich twórczość trafia do odbiorców.

Sprawa pokazuje rosnący problem cyberprzestępczości w branży rozrywkowej. Wycieki niepublikowanych piosenek i prywatnych materiałów mogą powodować poważne konsekwencje dla artystów, wpływając na ich życie prywatne, wizerunek oraz plany wydawnicze.

Ariana Grande walczy o kontrolę nad swoją twórczością

Pozew złożony przez Arianę Grande jest kolejnym przykładem działań podejmowanych przez gwiazdy muzyki w celu ochrony własności intelektualnej. Dla współczesnych artystów bezpieczeństwo cyfrowe stało się jednym z kluczowych elementów ochrony kariery.

Jeżeli zarzuty zostaną potwierdzone, sprawa może stać się ważnym precedensem dotyczącym odpowiedzialności za kradzież i publikowanie prywatnych materiałów należących do znanych osób.

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