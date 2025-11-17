CGM

Kazior krytykuje poziom beefu między Young Leosią i Fagatą. Ale robi to w wybitnie ordynarny sposób: „Nagrajcie wspólny sekstape”

Ostre słowa rapera

2025.11.17

 Kazior włączył się w beef między Young Leosią a Fagatą, wyrażając swoją dezaprobatę dla ich konfliktu i przedstawiając kontrowersyjną propozycję.

Co powiedział Kazior?

Kazior mówi, że kolejne dissy między Leosią a Fagatą są słabe, jego zdaniem „wysrane z d*py”. Uważa, że kobiety zamiast ciągłego dissowania, mogłyby nakręcić coś zupełnie innego:

„Ja mam ogólnie propozycję, bo dissy i tak wysrane z d*py są. Kłócą się kto jest raperem, a kto nie. Jedna rapować nie potrafi, a druga mówi, że robi trap, a nigdy nie handlowała tematem. Ja mam propozycję, nagrajcie wspólny sekstape jak się r*chacie. Myślę, że to pójdzie cudownie.”

Kazior dodaje:

„Dla mnie 10% procent za pomysł, a reszta wasza. R*chajcie się i kto kogo bardziej wyr*cha, ten wygrywa beef.”

Young Leosia kończy beef z Fagatą

Young Leosia ogłosiła koniec beefu z Fagatą, wydając swój najnowszy diss pt. „Dobranoc”. W opublikowanym utworze Leosia jasno daje do zrozumienia, że jest to jej ostatnie słowo w tym konflikcie.

