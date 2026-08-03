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Sebastian Fabijański rapuje Taco Hemigway’a jako wariat, szef mafii i nieśmiały typ

"Zakochałem się pod apteką" Taco Hemingwaya i Livki na trzy zupełnie różne sposoby

2026.08.03

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Fabijanski w Cooltura Okopowa

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Sebastian Fabijański po raz kolejny pokazał, że świetnie odnajduje się w aktorskich improwizacjach. Tym razem wystąpił w internetowym programie „Dobry Wieczór, Antony Esca!”, gdzie zmierzył się z nietypowym wyzwaniem. Aktor i raper wykonał fragment przeboju Taco Hemingwaya i Livki „Zakochałem się pod apteką”, wcielając się w trzy zupełnie różne postacie.

Sebastian Fabijański gościem programu „Dobry Wieczór, Antony Esca!”

„Dobry Wieczór, Antony Esca!” to nowy format na polskim YouTubie, w którym prowadzący rozmawia z zaproszonymi gośćmi, a rozmowy przeplatają się z nietypowymi zadaniami i improwizacjami.

Jednym z bohaterów najnowszego odcinka został Sebastian Fabijański. Aktor, który od lat rozwija również muzyczną karierę, dał się namówić na wykonanie jednego z najpopularniejszych utworów ostatnich miesięcy.

Hit Taco Hemingwaya w trzech różnych interpretacjach

Prowadzący poprosił Fabijańskiego, aby zarapował fragment utworu „Zakochałem się pod apteką” Taco Hemingwaya i Livki na trzy zupełnie różne sposoby.

Najpierw miał wcielić się w wariata, następnie w nieśmiałego chłopaka, a na końcu odegrać rolę szefa mafii. Każda interpretacja różniła się sposobem mówienia, gestykulacją i emocjami, pokazując aktorskie możliwości Fabijańskiego.

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