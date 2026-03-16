Kayah była gwiazdą wczorajszego odcinka „Tańca z gwiazdami”. Krzysztof Ibisz pomylił ją z inną legendarną wokalistką

Podczas najnowszego odcinka programu Taniec z Gwiazdami doszło do zabawnej wpadki na żywo. Prowadzący show Krzysztof Ibisz przez pomyłkę zapowiedział „Kora Night”, zamiast zaplanowanego motywu odcinka – „Kayah Night”.

Tematyczny odcinek z muzyką Kayah

Trzeci odcinek 18. edycji programu był poświęcony twórczości Kayah. Uczestnicy przygotowali choreografie do jej największych hitów, a sama artystka pojawiła się w studiu jako gość specjalny przy stole jurorskim.

Show od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów i pozostaje jednym z największych telewizyjnych hitów w Polsce. W tej edycji pierwszą osobą, która pożegnała się z programem, była Małgorzata Potocka.

Wpadka na żywo

Transmisja programu odbywa się na żywo, więc drobne pomyłki są niemal nieuniknione. Po powrocie z przerwy reklamowej Krzysztof Ibisz zapowiadał dalszą część odcinka, jednak zamiast „Kayah Night” powiedział „Kora Night”, myląc artystkę z legendarną wokalistką Kora.

Reakcja współprowadzącej była natychmiastowa. Paulina Sykut-Jeżyna spojrzała na Ibisza z niedowierzaniem, po czym zakryła twarz dłońmi, wyraźnie zaskoczona pomyłką kolegi z planu.

Nie jedyna pomyłka tego wieczoru

Jak się okazało, nie było to jedyne przejęzyczenie prowadzącego w trakcie programu. Na początku odcinka Ibisz zapowiedział „czwórkę jurorów”, mimo że przy stole zasiadło więcej osób – w tym Kayah jako gość specjalny. Po chwili prezenter szybko się poprawił.

Takie drobne wpadki są jednak częścią uroków programów nadawanych na żywo i często stają się jednym z najbardziej komentowanych momentów w mediach społecznościowych.