Katy Perry wreszcie odpowiedziała na krytykę swojego lotu w kosmos

fot. @aidancullen1 / mat. pras.

11-minutowa podróż kosmiczna Katy Perry miała być dla artystki spełnieniem marzeń. W pewnym sensie na pewno była, ale radość z wyprawy popsuły wokalistce liczne krytyczne komentarze, w tym od osób z branży. Część gwiazd ma problem z ekologicznym aspektem lotu Perry i pozostałych uczestniczek kobiecej wyprawy zorganizowanej przez należącą do Jeffa Bezosa firmę Blue Origin.

Oprócz krytyki ze strony m.in. Marthy Stewart, Lily Allen czy Keshy, na Katy posypała się także tradycyjna fala internetowego hejtu. Artystka odniosła się do niego w zaskakujący sposób, wytrącając argumenty hejterom.

Polityka miłości Katy Perry

– Jestem bardzo wdzięczna za was – jesteśmy razem w tej pięknej i dzikiej podróży. Dzięki naszej więzi mogę pozostać sobą – z otwartym sercem i szczerze. Kocham was i dorastałam razem z wami. Jestem podekscytowana, że zobaczę się z wami na całym świecie w tym roku – stwierdziła.

Perry wyznaje coś, co można nazwać polityką miłości. Artystka przyznaje, że to efekt terapii.

– Terapeutka powiedziała mi kiedyś coś, co zmieniło moje życie: „Nikt nie może cię zmusić do uwierzenia w coś o sobie, jeśli sama już w to nie wierzysz’” – powiedziała o radzeniu sobie z hejtem.