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Katy Perry o najtrudniejszym roku w swoim życiu. „Cieszę się, że wytrwałam”

Katy Perry szczerze o trudnym okresie po rozstaniu

2026.06.21

opublikował:

Katy Perry Ig 2026

Katy Perry otworzyła się na temat swoich problemów emocjonalnych po rozstaniu z Orlando Bloomem. W najnowszym wywiadzie wokalistka przyznała, że ostatni rok był jednocześnie najgorszym i najlepszym okresem w jej życiu.

Artystka wspomina, że musiała zmierzyć się z wieloma wyzwaniami zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Mimo trudnych doświadczeń udało jej się odnaleźć nową perspektywę i odzyskać wewnętrzną równowagę.

„Życie może stać się lepsze”

Piosenkarka podkreśliła, że jest wdzięczna za to, iż nie poddała się w najtrudniejszych momentach. Jak sama przyznała, czas pozwolił jej spojrzeć na wydarzenia z innej perspektywy i dostrzec pozytywne zmiany, które pojawiły się w jej życiu.

Katy Perry zaznaczyła również, że każdy kryzys może przynieść nowe możliwości i ważne lekcje na przyszłość.

Rozstanie z Orlando Bloomem było przełomowym momentem

Gwiazda wspomniała o emocjach, które towarzyszyły jej po zakończeniu związku z Orlando Bloomem. Para była razem od 2016 roku i doczekała się córki Daisy, jednak w 2025 roku ich drogi się rozeszły.

Wokalistka przyznała, że tamten okres był dla niej wyjątkowo intensywny i pełen niepewności, ale ostatecznie pomógł jej lepiej zrozumieć siebie oraz swoje potrzeby.

Nowy rozdział w życiu gwiazdy

Obecnie Katy Perry podkreśla, że czuje się bardziej spokojna, spełniona i pewna swojej przyszłości. Artystka nie ukrywa, że ostatnie doświadczenia znacząco wpłynęły na jej rozwój osobisty i sposób postrzegania życia.

Fani wokalistki doceniają jej szczerość oraz otwartość w rozmowach o zdrowiu psychicznym i życiowych trudnościach, które mogą dotknąć każdego – niezależnie od sławy czy sukcesów zawodowych.

 

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