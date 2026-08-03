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Madonna i Kylie Minogue razem na scenie podczas WorldPride Amsterdam 2026

Kylie Minogue dołączyła do Madonny na scenie

2026.08.03

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Madonna Kylie 2026

Madonna sprawiła fanom ogromną niespodziankę podczas WorldPride Amsterdam 2026. Królowa popu zaprosiła na scenę Kylie Minogue. Wspólny występ wywołał ogromne emocje i natychmiast stał się jednym z najgłośniejszych muzycznych momentów festiwalu.

Kylie Minogue dołączyła do Madonny na scenie

Wyjątkowy występ odbył się podczas koncertu Club Confessions w amsterdamskiej hali AFAS Live. Madonna zaprezentowała około 30-minutowy set, a jednym z jego największych zaskoczeń było pojawienie się Kylie Minogue.

Australijska gwiazda weszła na scenę w fioletowej, luźnej bluzce i srebrnych spodniach. Razem z Madonną wykonała utwór „Love Sensation”, pochodzący z albumu „Confessions II”.

Piosenka miała premierę w czerwcu i szybko zdobyła popularność, docierając na pierwsze miejsce zestawienia Billboard Dance Airplay.

Wspólnie zaśpiewały największe przeboje

Na jednym utworze się nie skończyło. Kylie Minogue pozostała na scenie do końca koncertu, towarzysząc Madonnie podczas finałowych wykonań kultowych hitów „Sorry” oraz „Hung Up”, pochodzących z albumu „Confessions on a Dance Floor” z 2005 roku.

Publiczność nagrodziła artystki gromkimi brawami, a nagrania z ich wspólnego występu błyskawicznie zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych.

Kylie Minogue podziękowała fanom

Po koncercie Kylie Minogue opublikowała na Instagramie kulisy występu. W krótkim nagraniu pokazała przygotowania do koncertu i podziękowała publiczności.

– Dziękuję wszystkim w Club Confessions WorldPride Amsterdam – napisała wokalistka.

 

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A post shared by Courtney Act (@courtneyact)

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