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Ariana Grande rezygnuje z głośnej roli. Po trasie koncertowej artystka chce całkowicie wycofać się z życia publicznego 

Ariana Grande robi krok w tył

2026.08.03

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Ariana Grande IG 2025

Ariana Grande zaskoczyła swoich fanów ważną decyzją. Piosenkarka i aktorka zrezygnowała z udziału w londyńskiej inscenizacji musicalu „Sunday in the Park With George”, w którym miała ponownie wystąpić u boku Jonathana Baileya. Jak poinformowali przedstawiciele gwiazdy, po zakończeniu trasy „Eternal Sunshine Tour” zamierza zrobić sobie przerwę od życia publicznego i skupić się na swoim zdrowiu oraz odpoczynku.

Ariana Grande rezygnuje z musicalu

Artystka miała wystąpić w nowej wersji musicalu Stephena Sondheima „Sunday in the Park With George”, której premiera zaplanowana jest na 2027 rok w londyńskim Barbican Theatre. Spektakl wzbudzał ogromne zainteresowanie, ponieważ miał ponownie połączyć na scenie Arianę Grande i Jonathana Baileya, którzy wcześniej współpracowali przy filmie „Wicked”.

Ostatecznie do tego jednak nie dojdzie. Przedstawiciele wokalistki potwierdzili, że Grande wycofała się z projektu, a producenci musicalu rozpoczną poszukiwania aktorki, która zastąpi ją w obsadzie.

Powodem jest chęć odpoczynku

Jak przekazał rzecznik Ariany Grande, decyzja została podjęta już wcześniej i jest elementem większego planu. Po zakończeniu niezwykle udanej trasy koncertowej „Eternal Sunshine Tour” artystka chce całkowicie wycofać się z życia publicznego na jakiś czas.

W oświadczeniu podkreślono, że Grande zamierza zakończyć trasę „w zdrowiu i z satysfakcją”, a następnie pozwolić sobie na zasłużony odpoczynek. Wskazano również, że wieloletnia obecność w centrum zainteresowania i nieustanna publiczna ocena miały duży wpływ na jej samopoczucie.

Jonathan Bailey nadal wystąpi w spektaklu

Mimo rezygnacji Ariany Grande musical „Sunday in the Park With George” odbędzie się zgodnie z planem. Twórcy przedstawienia potwierdzili, że spektakl nie został odwołany, a rola przygotowywana dla gwiazdy zostanie obsadzona inną aktorką.

Dla fanów był to jednak spory zawód, ponieważ wielu z nich liczyło na ponowne spotkanie Grande i Jonathana Baileya na scenie po sukcesie filmu „Wicked”.

Ariana Grande robi krok w tył

Po latach intensywnej pracy nad muzyką, filmami i kolejnymi projektami Ariana Grande postanowiła zwolnić tempo. Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu trasy koncertowej artystka ograniczy publiczne występy i na jakiś czas zniknie z czerwonych dywanów, premier oraz scen teatralnych, koncentrując się na odpoczynku i życiu prywatnym.

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