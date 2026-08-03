Gwiazda K-popu Cha Eun-woo odwołuje się od 11,5-milionowego podatku, po tym jak zapłacił go w całości

Cha Eun-woo złożył odwołanie od decyzji południowokoreańskiego urzędu skarbowego dotyczącej podatku w wysokości 13 miliardów wonów, czyli około 11,5 mln dolarów singapurskich. Mimo że artysta uregulował całą należność, uważa, że decyzja organów podatkowych była nieprawidłowa i chce dochodzić swoich racji na drodze prawnej.
Cha Eun-woo zapłacił podatek, ale nie zgadza się z decyzją
Agencja Fantagio, reprezentująca gwiazdora, poinformowała, że na początku lipca Cha Eun-woo złożył wniosek do Trybunału Podatkowego.
Według oświadczenia artysta korzysta z przewidzianej przez prawo procedury odwoławczej, aby uzyskać niezależną ocenę legalności decyzji wydanej przez południowokoreański urząd skarbowy.
Ze względu na trwające postępowanie przedstawiciele agencji odmówili udzielania dalszych komentarzy.
Skąd wzięła się tak wysoka kwota?
Sprawa ma związek z wcześniejszą kontrolą podatkową dotyczącą sposobu rozliczania dochodów Cha Eun-woo. Śledczy analizowali działalność jednoosobowej spółki zarejestrowanej na nazwisko jego matki.
Według wcześniejszych doniesień południowokoreańskich mediów urząd skarbowy uznał, że spółka miała charakter fikcyjny, co początkowo skutkowało naliczeniem podatku przekraczającego 20 miliardów wonów.
Po złożeniu wyjaśnień i uwzględnieniu m.in. kwestii związanych z podwójnym opodatkowaniem ostateczna kwota została obniżona do 13 miliardów wonów.
Gwiazdor może odzyskać pieniądze
Cha Eun-woo zapłacił pełną kwotę podatku jeszcze przed zakończeniem procedury odwoławczej.
Jeżeli Trybunał Podatkowy uzna jego argumenty za zasadne, artysta będzie mógł otrzymać zwrot zapłaconych środków. W przypadku niekorzystnej decyzji pozostanie mu możliwość skierowania sprawy do sądu administracyjnego.
Jedna z największych gwiazd koreańskiego show-biznesu
Cha Eun-woo jest członkiem popularnego zespołu ASTRO, a równolegle rozwija karierę aktorską. Od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych gwiazd koreańskiej popkultury i regularnie pojawia się w serialach, kampaniach reklamowych oraz rankingach najpopularniejszych celebrytów w Azji.