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Karolina Korwin Piotrowska ostro o Dodzie. Padły mocne słowa: „Trump ma Nicki Minaj. Nawrocki ma Dodę”

Karolina Korwin Piotrowska skrytykowała Dodę za wypowiedzi o Ukraińcach

2026.07.14

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Doda para prezydencka

Karolina Korwin Piotrowska zdecydowanie odniosła się do głośnych wypowiedzi Dody na temat Ukraińców. W wywiadzie dla Pudelka dziennikarka zarzuciła piosenkarce, że doskonale zdaje sobie sprawę z konsekwencji swoich słów i świadomie wywołuje kolejne medialne burze.

Według publicystki nie można tłumaczyć kontrowersyjnych wypowiedzi wyrwaniem ich z kontekstu. Jej zdaniem Doda od lat świetnie zna mechanizmy funkcjonowania mediów i wie, jak budować zainteresowanie wokół swojej osoby.

Kontrowersyjne słowa Dody wywołały falę komentarzy

Burza wokół wokalistki rozpoczęła się po jej wypowiedziach dotyczących relacji polsko-ukraińskich. Artystka mówiła m.in. o „niewdzięczności” Ukraińców, a jej słowa błyskawicznie rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych, wywołując gorącą dyskusję.

Karolina Korwin Piotrowska uważa, że takie wypowiedzi nie są przypadkowe i wpisują się w świadomie budowany wizerunek medialny.

„Trump ma Nicki Minaj. Nawrocki ma Dodę”

Jednym z najmocniejszych fragmentów opinii Karoliny Korwin Piotrowskiej było porównanie Dody do amerykańskich celebrytów angażujących się w polityczne spory.

„Trump ma Nicki Minaj. Nawrocki ma Dodę.”

Dziennikarka stwierdziła, że wokalistka doskonale wyczuwa społeczne nastroje i wie, jakie emocje wywołają jej wypowiedzi. Jej zdaniem popularność oraz medialny rozgłos stają się ważnym elementem tego typu publicznych komentarzy.

Karolina Korwin Piotrowska: Doda wie, jaki efekt wywołują jej słowa

Publicystka podkreśliła również, że nie zgadza się z przedstawianiem Dody jako osoby, która mówi pod wpływem emocji.

Jak napisała, wokalistka od blisko trzech dekad funkcjonuje w show-biznesie i doskonale rozumie siłę mediów oraz wpływ swoich wypowiedzi na opinię publiczną. Zdaniem Korwin Piotrowskiej celebryci powinni ponosić odpowiedzialność za słowa kierowane do milionów odbiorców.

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