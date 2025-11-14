CGM

Kara włącza się w beef Fagaty i Leosi: „Nie mam nic do ciebie, nagrałam ci film na TikToka, ale od hip-hopu to się trzymaj cztery chu*e z boku”.

Krakowska raperka rozstawia dziewczyny po kątach

2025.11.15

opublikował:

Kara włącza się w beef Fagaty i Leosi: „Nie mam nic do ciebie, nagrałam ci film na TikToka, ale od hip-hopu to się trzymaj cztery chu*e z boku”.

fot. mat. pras.

Kara dissuje Fagatę i Young Leosię: „Dwie debilki się dissują, żadna rapować nie potrafi”

Kara dołączyła do głośnego konfliktu między Fagatą a Young Leosią. W swoim nowym dissie uderza w obie artystki, krytykując ich umiejętności i twierdząc, że żadna z nich „nie potrafi rapować”.

Co Kara zarzuca Fagacie i Young Leosi?

W swoim utworze Kara podkreśla, że:

  • konflikt między influencerkami stał się bardziej show niż rapem,

  • Fagata i Leosia nie reprezentują autentycznego hip-hopu,

  • ich muzyka to jedynie medialna otoczka bez realnych umiejętności.

Podkreśla również, że jej celem nie jest hejt na osoby prywatne, a zwrócenie uwagi na poziom ich twórczości.

Tagi


Popularne newsy

Chłopak Young Leosi zwrócił się do Fagaty. Kacper nie wstydzi się, że szybko kończył, ale byłoby mu wstyd gdyby sprzedawał swoje ciało
NEWS

Chłopak Young Leosi zwrócił się do Fagaty. Kacper nie wstydzi się, że szybko kończył, ale byłoby mu wstyd gdyby sprzedawał swoje ciało

Young Leosia miażdży Fagatę błyskawicznym dissem: „Mam chatę za dwie bańki bez kredytu, a ty co? Rozkładasz nogi w necie, żeby zarobić na prąd”
NEWS

Young Leosia miażdży Fagatę błyskawicznym dissem: „Mam chatę za dwie bańki bez kredytu, a ty co? Rozkładasz nogi w necie, żeby zarobić na prąd”

Diss Young Leosi na Fagatę słowo po słowie. „Nie chcę cię deprymować, ale skończył ci się czas. Nie pomoże nawet penis rapera z USA”
NEWS

Diss Young Leosi na Fagatę słowo po słowie. „Nie chcę cię deprymować, ale skończył ci się czas. Nie pomoże nawet penis rapera z USA”

Fagata opowiada Young Leosi: „W głowie masz czarne kut**y i to wcale mnie nie dziwi, jak seks trwa 10 sekund no to ciężko być szczęśliwym”
NEWS

Fagata opowiada Young Leosi: „W głowie masz czarne kut**y i to wcale mnie nie dziwi, jak seks trwa 10 sekund no to ciężko być szczęśliwym”

Beef Young Leosi i Fagaty zmierza w dziwnym kierunku. Najpierw dołączył do niej chłopak „różowej”, teraz tiktokerka, którą „nominowała do beefu” kolejną raperkę…
NEWS

Beef Young Leosi i Fagaty zmierza w dziwnym kierunku. Najpierw dołączył do niej chłopak „różowej”, teraz tiktokerka, którą „nominowała do beefu” kolejną raperkę…

Drugi diss Fagaty na Young Leosię słowo po słowie: „Śpiewa do trzynastolatek z mami pod sceną, a wcześniej dawała du*y polskim raperom”
NEWS

Drugi diss Fagaty na Young Leosię słowo po słowie: „Śpiewa do trzynastolatek z mami pod sceną, a wcześniej dawała du*y polskim raperom”

Billie Elish nazywa Elona Muska „żałosną, jeb**ą, tchórzliwą pi*do-kur*ą”
NEWS

Billie Elish nazywa Elona Muska „żałosną, jeb**ą, tchórzliwą pi*do-kur*ą”

Polecane

CGM
Sławek Uniatowski miał wypadek samochodowy. Muzyk wydał oświadczenie

Sławek Uniatowski miał wypadek samochodowy. Muzyk wydał oświadczenie

Na opublikowanej w mediach społecznościowych relacji Uniatowski pokazał trzy uszkodzone samochody

2 godziny temu

CGM
Drugi diss Fagaty na Young Leosię słowo po słowie: „Śpiewa do trzynastolatek z mami pod sceną, a wcześniej dawała du*y polskim raperom”

Drugi diss Fagaty na Young Leosię słowo po słowie: „Śpiewa do tr ...

Co konkretnie wytyka szefowej Baila Ella rapująca influencenka?

11 godzin temu

CGM
Billie Elish nazywa Elona Muska „żałosną, jeb**ą, tchórzliwą pi*do-kur*ą”

Billie Elish nazywa Elona Muska „żałosną, jeb**ą, tchórzliwą pi* ...

Piosenkarka krytykuje Elona Muska za gromadzenie majątku

15 godzin temu

CGM
Już jest – długo wyczekiwany zapis wyjątkowego koncertu Dawida Podsiadło i Artura Rojka podczas ZORZY w Katowicach

Już jest – długo wyczekiwany zapis wyjątkowego koncertu Dawida P ...

Unikalna pamiątka koncertowa

16 godzin temu

CGM
25 lat Oficjalnej Listy Sprzedaży OLiS. Historyczne wyniki Podsiadło, Ostrego, Taco Hemingway’a, Kazika i sanah

25 lat Oficjalnej Listy Sprzedaży OLiS. Historyczne wyniki Podsiadło, ...

OLiS świętuje 25-lecie

18 godzin temu

CGM
Beef Young Leosi i Fagaty zmierza w dziwnym kierunku. Najpierw dołączył do niej chłopak „różowej”, teraz tiktokerka, którą „nominowała do beefu” kolejną raperkę…

Beef Young Leosi i Fagaty zmierza w dziwnym kierunku. Najpierw dołączy ...

Kotolga wypuszcza zaskakujący numer

18 godzin temu