Kara włącza się w beef Fagaty i Leosi: „Nie mam nic do ciebie, nagrałam ci film na TikToka, ale od hip-hopu to się trzymaj cztery chu*e z boku”.

fot. mat. pras.
Kara dissuje Fagatę i Young Leosię: „Dwie debilki się dissują, żadna rapować nie potrafi”
Kara dołączyła do głośnego konfliktu między Fagatą a Young Leosią. W swoim nowym dissie uderza w obie artystki, krytykując ich umiejętności i twierdząc, że żadna z nich „nie potrafi rapować”.
Co Kara zarzuca Fagacie i Young Leosi?
W swoim utworze Kara podkreśla, że:
-
konflikt między influencerkami stał się bardziej show niż rapem,
-
Fagata i Leosia nie reprezentują autentycznego hip-hopu,
-
ich muzyka to jedynie medialna otoczka bez realnych umiejętności.
Podkreśla również, że jej celem nie jest hejt na osoby prywatne, a zwrócenie uwagi na poziom ich twórczości.