Kara włącza się w beef Fagaty i Leosi: „Nie mam nic do ciebie, nagrałam ci film na TikToka, ale od hip-hopu to się trzymaj cztery chu*e z boku”.

fot. mat. pras.

Kara dissuje Fagatę i Young Leosię: „Dwie debilki się dissują, żadna rapować nie potrafi”

Kara dołączyła do głośnego konfliktu między Fagatą a Young Leosią. W swoim nowym dissie uderza w obie artystki, krytykując ich umiejętności i twierdząc, że żadna z nich „nie potrafi rapować”.

Co Kara zarzuca Fagacie i Young Leosi?

W swoim utworze Kara podkreśla, że:

konflikt między influencerkami stał się bardziej show niż rapem,

Fagata i Leosia nie reprezentują autentycznego hip-hopu,

ich muzyka to jedynie medialna otoczka bez realnych umiejętności.

Podkreśla również, że jej celem nie jest hejt na osoby prywatne, a zwrócenie uwagi na poziom ich twórczości.