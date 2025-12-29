CGM

Kanye West zapowiada nowy album. Raper potwierdził plany podczas występu komika Deona Cole’a

Ye zaskoczył fanów na scenie

2025.12.29

Kanye West zapowiada nowy album. Raper potwierdził plany podczas występu komika Deona Cole’a

fot. mat. pras.

Kanye West ogłosił, że pracuje nad nowym albumem. Informacja padła niespodziewanie podczas występu komika Deona Cole’a w Hollywood Improv w Los Angeles i wywołała entuzjastyczną reakcję publiczności.

Kanye West zaskoczył fanów na scenie

Do ogłoszenia doszło 27 grudnia, kiedy Kanye West pojawił się gościnnie na scenie podczas show Deona Cole’a. Komik przedstawił rapera jako „dobrego przyjaciela” i podziękował mu za obecność na wydarzeniu.

Po krótkiej, żartobliwej wymianie zdań Cole zapytał Westa, czego fani mogą się po nim spodziewać w najbliższym czasie:

– „Masz coś nowego? Muzykę? Ubrania? Buty?”

Odpowiedź była krótka, ale wystarczyła, by sala eksplodowała aplauzem.

– „Nowy album” – powiedział Kanye West.

Nowa płyta Kanye Westa – co już wiadomo?

Na ten moment raper nie ujawnił żadnych szczegółów dotyczących nowego wydawnictwa – nie znamy tytułu, daty premiery ani listy utworów. Deon Cole żartobliwie poprosił nawet, by pojawić się w jednym z interludiów na płycie, a także zapytał o paczkę ubrań od artysty. Kanye przystał na propozycję i po chwili opuścił scenę.

Próba przeprosin i „wzięcia odpowiedzialności”

Niedawno Kanye West spotkał się z nowojorskim rabinem Yoshiyahu Yosefem Pinto, by – jak sam twierdzi – „wziąć odpowiedzialność” za swoje wcześniejsze wypowiedzi. Raper przeprosił za krzywdę, jaką wyrządził społeczności żydowskiej, tłumacząc swoje zachowanie m.in. problemami związanymi z chorobą afektywną dwubiegunową.

Mimo tego jego wcześniejsze słowa i działania spotkały się z ostrą krytyką wielu znanych postaci, m.in. Jamiego Lee Curtisa, Piersa Morgana czy Jacka Antonoffa.

Czy nowy album zmieni narrację wokół Kanye Westa?

Zapowiedź nowego albumu rodzi pytanie, czy Kanye West spróbuje odbudować swoją pozycję artystyczną i wizerunek poprzez muzykę. Jedno jest pewne – każda jego zapowiedź wciąż wzbudza ogromne emocje i zainteresowanie fanów na całym świecie.

