Słyszeliście kiedyś wzruszający diss? Bedoes nagrał numer z Mają Mecan po raz trzeci chorującą na raka

"Diss na raka" poruszył fanów

2026.04.14

opublikował:

__Ciągle tutaj jestem – Bedoes 2115 x Cancer Fighters_foto1

Utwór, który „dissuje” chorobę, a nie ludzi

Bedoes 2115 oraz Maja Mecan nagrali wspólnie z Fundacją Cancer Fighters utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, który wprost mierzy się z doświadczeniem choroby nowotworowej.

Jak podkreślają twórcy, nie jest to klasyczny „diss” znany z polskiego rapu, skierowany przeciwko innemu artyście. Tym razem przeciwnikiem staje się choroba, a nie scena muzyczna.

W opisie projektu czytamy:|

„Rak dostaje tu wers za wersem – to nie gra ani wymuszona ironia, tylko prawdziwy ciężar i ból”.

Historia Mai Mecan – osobisty kontekst utworu

Jednym z kluczowych elementów projektu jest historia Mai Mecan, która jeszcze niedawno była symbolem wygranej walki z chorobą po przeszczepie szpiku kostnego.

Obecnie zmaga się ze wznową ostrej białaczki szpikowej w bardzo agresywnej formie, która objęła również narządy wewnętrzne.

Ten kontekst sprawia, że utwór staje się nie tylko muzyczną premierą, ale także osobistą narracją o walce, emocjach i codziennym zmaganiu z chorobą.

Maja w projekcie symbolicznie oddaje głos tysiącom pacjentów onkologicznych, pokazując emocje, które trudno wyrazić w inny sposób.

Bedoes 2115 i działania poza muzyką

W projekt zaangażowany jest również Bedoes 2115, który od dłuższego czasu wykorzystuje swoją popularność do działań społecznych.

Artysta regularnie odwiedza oddziały onkologiczne wraz z Fundacją Cancer Fighters, spędzając czas z dziećmi i młodzieżą oraz wspierając ich psychicznie w trakcie leczenia.

Jak wynika z opisu projektu, to właśnie te spotkania stały się jednym z impulsów do powstania utworu, który łączy muzykę z realnym wsparciem.

Twórcy i produkcja utworu

Za tekst odpowiadają Bedoes 2115 oraz Aleksandra Kopyść. Produkcją zajęli się Voskovy, Kubi Producent oraz ENZU, który odpowiada również za miks i mastering.

Całość utrzymana jest w charakterystycznej dla Bedoesa emocjonalnej estetyce – bez dystansu i bez filtrów.

Fundacja Cancer Fighters i cel projektu

„Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” to także część działań Fundacji Cancer Fighters, która od 2015 roku wspiera osoby chorujące onkologicznie oraz ich bliskich.

Fundacja:

  • finansuje leczenie i rehabilitację,
  • wspiera oddziały onkologiczne,
  • prowadzi działania profilaktyczne,
  • organizuje wsparcie emocjonalne dla pacjentów i rodzin.

Dochód z utworu ma zostać przekazany w całości na działalność fundacji.

Muzyka, która wychodzi poza scenę

Projekt „Ciągle tutaj jestem” pokazuje, że muzyka może pełnić funkcję nie tylko rozrywkową, ale również społeczną i terapeutyczną.

Jak podkreślają twórcy, utwór ma być formą wyrażenia emocji, które często pozostają niewypowiedziane w obliczu choroby.

