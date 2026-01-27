Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby

Według Światowej Organizacji Zdrowia i Uniwersytetu Cambridge, osoby z chorobą afektywną dwubiegunową mają średnio 10-15 lat krótszą oczekiwaną długość życia i 2-3 razy wyższy wskaźnik śmiertelności niż ogół populacji. Jest to porównywalne z ciężkimi chorobami serca, cukrzycą typu 1, HIV i rakiem – wszystkie śmiertelne

Ludziom łatwo jest żartować i śmiać się z tego, podczas gdy w rzeczywistości jest to bardzo poważna, wyniszczająca choroba, na którą można umrzeć.

Ludziom łatwo jest żartować i śmiać się z tego, podczas gdy w rzeczywistości jest to bardzo poważna, wyniszczająca choroba, na którą można umrzeć.

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe ma swój własny system obronny. Zaprzeczanie. Kiedy jesteś w stanie maniakalnym, nie uważasz, że jesteś chory. Myślisz, że wszyscy wokół przesadzają. Czujesz, że widzisz świat wyraźniej niż kiedykolwiek, podczas gdy w rzeczywistości całkowicie tracisz kontrolę. Kiedy ludzie nazywają cię „szalonym”, czujesz, że nie możesz wnieść niczego znaczącego

Dwadzieścia pięć lat temu miałem wypadek samochodowy, w którym złamałem szczękę i uszkodziłem prawy płat czołowy mózgu. W tamtym czasie skupiano się na widocznych uszkodzeniach – złamaniu, obrzęku i bezpośrednim urazie fizycznym. Głębszy uraz, ten wewnątrz czaszki, pozostał niezauważony. Nie wykonano kompleksowych badań obrazowych, badania neurologiczne były ograniczone, a możliwość uszkodzenia płata czołowego nigdy nie została rozważona. Prawidłową diagnozę postawiono dopiero w 2023 roku. To niedopatrzenie medyczne poważnie zaszkodziło mojemu zdrowiu psychicznemu i doprowadziło do diagnozy choroby afektywnej dwubiegunowej typu 1.

, jeśli nieleczone.

Najbardziej przerażające w tym zaburzeniu jest to, jak przekonujące jest, gdy mówi ci: Nie potrzebujesz pomocy.

Sprawia, że ​​jesteś ślepy, ale przekonany, że masz ogląd sytuacji.

Czujesz się silny, pewny siebie, niepokonany.

Straciłem kontakt z rzeczywistością.

Im dłużej ignorowałem problem, tym gorzej było.

Mówiłem i robiłem rzeczy, których głęboko żałuję.

Traktowałem najgorzej niektóre z osób, które kocham najbardziej.

Znosiłem strach, dezorientację, upokorzenie i wyczerpanie związane z próbą bycia z kimś, kto czasami był nie do poznania.

Patrząc wstecz, Oderwałam się od swojego prawdziwego ja. W tym stanie rozbicia ciągnęło mnie do najbardziej destrukcyjnego symbolu, jaki mogłam znaleźć – swastyki – i nawet sprzedawałam koszulki z nią. Jednym z trudnych aspektów choroby afektywnej dwubiegunowej typu 1 są momenty odłączenia – wielu z nich wciąż nie pamiętam – które prowadziły do ​​złej oceny sytuacji i lekkomyślnego zachowania, często przypominającego doświadczenie poza ciałem.

Żałuję i jestem głęboko zawstydzony swoimi czynami w tym stanie i jestem zdecydowany na odpowiedzialność, leczenie i znaczącą zmianę. To jednak nie usprawiedliwia tego, co zrobiłam. Nie jestem nazistą ani antysemią. Kocham Żydów.