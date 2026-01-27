Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
West wskazuje, że po poważnym wypadku samochodowym doznał niezdiagnozowanych obrażeń neurologicznych, które – według niego – miały wpływ na jego stan psychiczny:
„Głębszy uraz – ten w mojej głowie – pozostał niezauważony. Nie wykonano pełnych badań neurologicznych. Diagnoza nie została postawiona aż do 2023 roku.”
Łączy to z późniejszą diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej typu I oraz pogorszeniem zdrowia psychicznego.
Wyznanie o myślach samobójczych i kryzysie psychicznym
West przyznał, że w ostatnich latach był w bardzo złym stanie psychicznym:
„Byłem oderwany od mojego prawdziwego ja.”
Najmocniejszym fragmentem oświadczenia jest wyznanie o myślach samobójczych, co nadało całej wypowiedzi bardzo osobisty i dramatyczny charakter.
„Nie proszę o wybaczenie”
Na zakończenie Kanye West podkreśla, że nie oczekuje natychmiastowego wybaczenia:
„Nie proszę o współczucie ani o darmowy bilet powrotu. Chcę zasłużyć na wasze wybaczenie. Proszę jedynie o cierpliwość i zrozumienie, gdy próbuję odnaleźć drogę do domu.”
Deklaruje także, że skupia się obecnie na:
-
terapii,
-
leczeniu farmakologicznym,
-
zdrowym trybie życia,
-
oraz tworzeniu „pozytywnej, znaczącej sztuki” – muzyki, mody i projektów kreatywnych.
Pełna treść przeprosin Kanye:
„Do tych, których skrzywdziłem
Dwadzieścia pięć lat temu miałem wypadek samochodowy, w którym złamałem szczękę i uszkodziłem prawy płat czołowy mózgu. W tamtym czasie skupiano się na widocznych uszkodzeniach – złamaniu, obrzęku i bezpośrednim urazie fizycznym. Głębszy uraz, ten wewnątrz czaszki, pozostał niezauważony. Nie wykonano kompleksowych badań obrazowych, badania neurologiczne były ograniczone, a możliwość uszkodzenia płata czołowego nigdy nie została rozważona. Prawidłową diagnozę postawiono dopiero w 2023 roku. To niedopatrzenie medyczne poważnie zaszkodziło mojemu zdrowiu psychicznemu i doprowadziło do diagnozy choroby afektywnej dwubiegunowej typu 1.
Zaburzenie afektywne dwubiegunowe ma swój własny system obronny. Zaprzeczanie. Kiedy jesteś w stanie maniakalnym, nie uważasz, że jesteś chory. Myślisz, że wszyscy wokół przesadzają. Czujesz, że widzisz świat wyraźniej niż kiedykolwiek, podczas gdy w rzeczywistości całkowicie tracisz kontrolę. Kiedy ludzie nazywają cię „szalonym”, czujesz, że nie możesz wnieść niczego znaczącegodla świata. Ludziom łatwo jest żartować i śmiać się z tego, podczas gdy w rzeczywistości jest to bardzo poważna, wyniszczająca choroba, na którą można umrzeć.
Według Światowej Organizacji Zdrowia i Uniwersytetu Cambridge, osoby z chorobą afektywną dwubiegunową mają średnio 10-15 lat krótszą oczekiwaną długość życia i 2-3 razy wyższy wskaźnik śmiertelności niż ogół populacji. Jest to porównywalne z ciężkimi chorobami serca, cukrzycą typu 1, HIV i rakiem – wszystkie śmiertelne, jeśli nieleczone.
Najbardziej przerażające w tym zaburzeniu jest to, jak przekonujące jest, gdy mówi ci: Nie potrzebujesz pomocy.Sprawia, że jesteś ślepy, ale przekonany, że masz ogląd sytuacji. Czujesz się silny, pewny siebie, niepokonany. Straciłem kontakt z rzeczywistością. Im dłużej ignorowałem problem, tym gorzej było. Mówiłem i robiłem rzeczy, których głęboko żałuję. Traktowałem najgorzej niektóre z osób, które kocham najbardziej. Znosiłem strach, dezorientację, upokorzenie i wyczerpanie związane z próbą bycia z kimś, kto czasami był nie do poznania.
Patrząc wstecz, Oderwałam się od swojego prawdziwego ja. W tym stanie rozbicia ciągnęło mnie do najbardziej destrukcyjnego symbolu, jaki mogłam znaleźć – swastyki – i nawet sprzedawałam koszulki z nią. Jednym z trudnych aspektów choroby afektywnej dwubiegunowej typu 1 są momenty odłączenia – wielu z nich wciąż nie pamiętam – które prowadziły do złej oceny sytuacji i lekkomyślnego zachowania, często przypominającego doświadczenie poza ciałem.
Żałuję i jestem głęboko zawstydzony swoimi czynami w tym stanie i jestem zdecydowany na odpowiedzialność, leczenie i znaczącą zmianę. To jednak nie usprawiedliwia tego, co zrobiłam. Nie jestem nazistą ani antysemią. Kocham Żydów.
Do społeczności czarnoskórej – która wspierała mnie w trudnych chwilach i najciemniejszych momentach. Społeczność czarnoskóra jest niewątpliwie fundamentem tego, kim jestem. Bardzo mi przykro, że Was zawiodłem. Kocham Was.
Na początku 2025 roku wpadłem w czteromiesięczny epizod maniakalny z psychotycznymi, paranoicznymi i impulsywnymi zachowaniami.To zniszczyło mi życie. W miarę jak sytuacja stawała się coraz bardziej nie do zniesienia, zdarzały się chwile, w których nie chciałem już tu być.
Choroba afektywna dwubiegunowa to charakterystyczny stan ciągłej choroby psychicznej.Kiedy wpadasz w epizod maniakalny, jesteś chory. Kiedy nie masz epizodu, jesteś całkowicie „normalny”. I wtedy skutki choroby uderzają najmocniej. Sięgając dna kilka miesięcy temu, moja żona zachęciła mnie, żebym w końcu sięgnął po pomoc. Znalazłem pocieszenie na forach Reddit i gdziekolwiek się dało. Różni ludzie opowiadają o podobnych epizodach maniakalnych lub depresyjnych. Przeczytałem ich historie i zdałem sobie sprawę, że nie jestem sam. Nie tylko ja raz w roku rujnuję im całe życie, mimo że codziennie biorę leki i słyszę od tak zwanych najlepszych lekarzy na świecie, że nie mam choroby afektywnej dwubiegunowej, a jedynie doświadczam „objawów autyzmu”.
Moje słowa, jako lidera w mojej społeczności, mają globalny wpływ i oddziaływanie.W mojej manii zupełnie o tym zapomniałem. Odnajdując nowy punkt odniesienia i nowe centrum dzięki skutecznemu programowi leczenia, terapii, ćwiczeń i czystego życia, zyskałem nową, bardzo potrzebną jasność umysłu. Wkładam swoją energię w pozytywną, znaczącą sztukę: muzykę, ubrania, design i inne nowe idee, aby pomóc światu.
Nie proszę o współczucie ani o przepustkę, choć pragnę zasłużyć na Wasze przebaczenie.Piszę dziś po prostu, aby prosić o Waszą cierpliwość i zrozumienie, gdy odnajduję drogę do domu.
Z miłością, Ye”