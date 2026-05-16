Kanye West przegrywa proces o naruszenie praw autorskich w sprawie sampla w „Hurricane”

Kanye West przegrał proces dotyczący naruszenia praw autorskich w związku z użyciem nielegalnie zatwierdzonego sampla w jednej z wersji utworu „Hurricane”.

Spór o utwór „MSD PT2”

Pozew przeciwko raperowi złożyła grupa czterech muzyków: Khalil Abdul Rahman, Sam Barsh, Dan Seeff oraz Josh Mease. Twierdzili oni, że wykonanie na żywo utworu „Hurricane” zawierało nieautoryzowany fragment ich kompozycji „MSD PT2”.

Sprawa dotyczyła wersji utworu zaprezentowanej w lipcu 2021 roku w Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, jeszcze przed oficjalnym wydaniem „Hurricane” na albumie „Donda”.

Wyrok sądu i odszkodowanie

Federalna ława przysięgłych w Los Angeles jednogłośnie uznała, że Kanye West naruszył prawa autorskie twórców „MSD PT2”.

Raper został uznany osobiście odpowiedzialny za zapłatę 176 153 dolarów odszkodowania, a jego firma Yeezy LLC również została obciążona tą samą kwotą. Dodatkowo inne spółki związane z marką Yeezy mają zapłacić ponad 40 000 dolarów każda.

Argumenty stron

Prawnicy muzyków podkreślali, że sprawa jest ważnym zwycięstwem dla niezależnych artystów, którzy często nie mają środków, by walczyć z dużymi gwiazdami przemysłu muzycznego.

Z kolei przedstawiciele Kanye Westa określili pozew jako próbę „wyłudzenia” i twierdzili, że artyści wcześniej zgodzili się na wykorzystanie materiału. Sam raper zeznał w sądzie, że „wiele osób próbuje go wykorzystać” i że wszystko miało przebiegać zgodnie z procedurą licencjonowania sampli.

„Hurricane” i album „Donda”

Ostateczna wersja „Hurricane” na albumie „Donda” zawierała m.in. The Weeknd, Lil Baby oraz chór Sunday Service Choir i KayCyy.

Utwór zdobył nagrodę Grammy w kategorii Best Melodic Rap Performance w 2022 roku.

Album „Donda” ukazał się w 2021 roku i zebrał mieszane recenzje, choć zawierał kilka mocnych punktów w bogatym, 27-utworowym trackliście.