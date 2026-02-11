Kanye West ogłasza wyjątkowy koncert w Holandii – pierwsze europejskie show od 2014 roku

Kanye West potwierdził swój jedyny koncert w Holandii, który odbędzie się 6 czerwca 2026 roku w GelreDome w Arnhem. To pierwsze europejskie wystąpienie rapera jako headlinera od 12 lat. Koncert zapowiadany jest jako „jednorazowe i wyjątkowe wydarzenie dla fanów Ye” i ma przyciągnąć tysiące widzów.

GelreDome – największa hala w Holandii z możliwością składania dachu

GelreDome jest jednym z największych halowych obiektów w Holandii, mieszczącym aż 41 000 widzów. Posiada składany dach, co umożliwia organizację koncertów i wydarzeń sportowych w komfortowych warunkach. Organizatorzy podkreślają, że występ Kanye Westa nie będzie standardowym koncertem, a powtórzeniem emocji z jego legendarnych show w 2012 roku.

Bilety i przedsprzedaż – jak zdobyć wejściówki na koncert Kanye Westa

Bilety trafią do sprzedaży ogólnej w piątek 13 lutego 2026 roku o godzinie 10:00 CET. Fani mogą również skorzystać z przedsprzedaży w czwartek, 12 lutego, zapisując się na stronie organizatora. To doskonała okazja, by uczestniczyć w europejskim powrocie rapera po 12 latach przerwy.

Powrót Kanye Westa do Europy i nadchodzący album „Bully”

Holenderski koncert będzie pierwszym przystankiem ograniczonej europejskiej trasy Ye, z kolejnym występem zaplanowanym na 18 lipca 2026 we Włoszech w Reggio Emilia. Raper przygotowuje się także do wydania nowego albumu „Bully”, którego premiera odbędzie się 20 marca 2026 roku. Jego ostatnie solowe płyty to „Donda” (2021) oraz „Donda 2” (2022).

Kanye West od lat organizuje wyjątkowe wydarzenia w Europie, w tym słuchania albumów i występy gospelowego chóru Sunday Service. Holenderski koncert zapowiada się jako jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń 2026 roku.