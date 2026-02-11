CGM

Kanye West ogłasza wyjątkowy koncert w Holandii – pierwsze europejskie show od 2014 roku

Hala, w której zagra Ye może pomieścić 41 tysięcy widzów

2026.02.11

opublikował:

Kanye West ogłasza wyjątkowy koncert w Holandii – pierwsze europejskie show od 2014 roku

Kanye West potwierdził swój jedyny koncert w Holandii, który odbędzie się 6 czerwca 2026 roku w GelreDome w Arnhem. To pierwsze europejskie wystąpienie rapera jako headlinera od 12 lat. Koncert zapowiadany jest jako „jednorazowe i wyjątkowe wydarzenie dla fanów Ye” i ma przyciągnąć tysiące widzów.

GelreDome – największa hala w Holandii z możliwością składania dachu

GelreDome jest jednym z największych halowych obiektów w Holandii, mieszczącym aż 41 000 widzów. Posiada składany dach, co umożliwia organizację koncertów i wydarzeń sportowych w komfortowych warunkach. Organizatorzy podkreślają, że występ Kanye Westa nie będzie standardowym koncertem, a powtórzeniem emocji z jego legendarnych show w 2012 roku.

Bilety i przedsprzedaż – jak zdobyć wejściówki na koncert Kanye Westa

Bilety trafią do sprzedaży ogólnej w piątek 13 lutego 2026 roku o godzinie 10:00 CET. Fani mogą również skorzystać z przedsprzedaży w czwartek, 12 lutego, zapisując się na stronie organizatora. To doskonała okazja, by uczestniczyć w europejskim powrocie rapera po 12 latach przerwy.

Powrót Kanye Westa do Europy i nadchodzący album „Bully”

Holenderski koncert będzie pierwszym przystankiem ograniczonej europejskiej trasy Ye, z kolejnym występem zaplanowanym na 18 lipca 2026 we Włoszech w Reggio Emilia. Raper przygotowuje się także do wydania nowego albumu „Bully”, którego premiera odbędzie się 20 marca 2026 roku. Jego ostatnie solowe płyty to „Donda” (2021) oraz „Donda 2” (2022).

Kanye West od lat organizuje wyjątkowe wydarzenia w Europie, w tym słuchania albumów i występy gospelowego chóru Sunday Service. Holenderski koncert zapowiada się jako jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń 2026 roku.

Tagi


Popularne newsy

Bonus RPK nagrał klip pod blokiem Grande Connection i ujawnił jego adres. YouTuber odpowiada obszernym oświadczeniem
NEWS

Bonus RPK nagrał klip pod blokiem Grande Connection i ujawnił jego adres. YouTuber odpowiada obszernym oświadczeniem

KęKę zdobył najwyższy szczyt Ameryki Południowej. Pawbeats komentuje: „Bydgoszcz dumna z Kębitsa”
NEWS

KęKę zdobył najwyższy szczyt Ameryki Południowej. Pawbeats komentuje: „Bydgoszcz dumna z Kębitsa”

Chłopiec, któremu Bad Bunny przekazał Grammy podczas Super Bowl, stał się viralem. Nie jest on jednak 5-latkiem aresztowanym przez ICE
NEWS

Chłopiec, któremu Bad Bunny przekazał Grammy podczas Super Bowl, stał się viralem. Nie jest on jednak 5-latkiem aresztowanym przez ICE

Norbi o uzależnieniu od hazardu: „Szczekałem na czworaka jak pies u lichwiarza”
NEWS

Norbi o uzależnieniu od hazardu: „Szczekałem na czworaka jak pies u lichwiarza”

Bedoes komentuje występ Bad Bunny’ego na Super Bowl Halftime Show: „Do wielkich rzeczy potrzeba wielkiego serca ale i wielkich cojones”
NEWS

Bedoes komentuje występ Bad Bunny’ego na Super Bowl Halftime Show: „Do wielkich rzeczy potrzeba wielkiego serca ale i wielkich cojones”

Donald Trump o występie Bad Bunny’ego podczas Super Bowl: „To policzek wymierzony Ameryce”
NEWS

Donald Trump o występie Bad Bunny’ego podczas Super Bowl: „To policzek wymierzony Ameryce”

To czego słuchamy z wyboru, nie ma żadnego odzwierciedlenia w radiu. Polska muzyka rządzi w streamingu i sprzedaży fizycznej – radio wciąż stawia na zagranicę
NEWS

To czego słuchamy z wyboru, nie ma żadnego odzwierciedlenia w radiu. Polska muzyka rządzi w streamingu i sprzedaży fizycznej – radio wciąż stawia na zagranicę

Polecane

CGM
Frontman włoskiego zespołu metalowego zdobywa medal narciarski na Zimowych Igrzyskach 2026

Frontman włoskiego zespołu metalowego zdobywa medal narciarski na Zimo ...

Medalista olimpijski i frontman metalowego zespołu

18 minut temu

CGM
The Black Keys wracają z singlem „You Got To Lose” i zapowiadają album „Peaches!”

The Black Keys wracają z singlem „You Got To Lose” i zapowiadają album ...

Premiera krążka została zaplanowana na 1 maja 2026 roku

28 minut temu

CGM
Marc Anthony śpiewał na weselu Brooklyna Beckhama. Muzyk komentuje rodzinną dramę: „To nie jest prawda w pełni”

Marc Anthony śpiewał na weselu Brooklyna Beckhama. Muzyk komentuje rod ...

Piosenkarz określił sytuację jako „wyjątkowo niefortunną”

32 minuty temu

CGM
Żabson jak Kanye West i A$AP Rocky. Interziomal pierwszym polskim raperem na okładce GQ

Żabson jak Kanye West i A$AP Rocky. Interziomal pierwszym polskim rape ...

Okładkowe zdjęcie wykonała Zuza Krajewska

45 minut temu

CGM
Justyna Steczkowska i Skolim w duecie. Jak Justynie pracowało się z gwiazdorem disco polo?

Justyna Steczkowska i Skolim w duecie. Jak Justynie pracowało się z gw ...

Share Tweet Plotki krążące od kilku tygodni wreszcie się potwierdziły.

57 minut temu

CGM
Patrycja Markowska rusza w trasę. Czy pojawi się na niej Grzegorz Markowski? „Był taki moment, że jeszcze go trochę namawiałam”

Patrycja Markowska rusza w trasę. Czy pojawi się na niej Grzegorz Mark ...

„Świadomi artyści nie pchają się na scenę”

1 godzinę temu