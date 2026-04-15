CGM

Kanye West odwołuje koncert we Francji. Powodem jest sprzeciw władz miasta, w którym miałby wystąpić

Dziś Ye ogłosił, że wystąpi w Polsce

2026.04.15

opublikował:

fot.: mat. pras.

Raper ogłosił przełożenie swojego koncertu we Francji po tym, jak lokalne władze jasno dały do zrozumienia, że nie jest mile widziany. Decyzja ta wpisuje się w szerszy kontekst kontrowersji związanych z jego wcześniejszymi wypowiedziami i działaniami.

Dlaczego koncert w Marsylii został odwołany?

Planowany występ w Marsylia miał odbyć się 11 czerwca i był jedynym koncertem artysty we Francji. Jednak sprzeciw władz miasta oraz stanowisko francuskiego rządu sprawiły, że wydarzenie stanęło pod znakiem zapytania.

Burmistrz miasta, Benoît Payan, otwarcie sprzeciwił się organizacji koncertu, podkreślając, że Marsylia nie powinna być miejscem promocji treści związanych z nienawiścią. Również minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez zapowiedział działania mające uniemożliwić realizację wydarzenia.

W odpowiedzi na rosnącą presję, Kanye West poinformował w mediach społecznościowych o przełożeniu koncertu.

Kontrowersyjne wypowiedzi i ich konsekwencje

Powodem reakcji władz były wcześniejsze antysemickie wypowiedzi rapera oraz jego działania, takie jak publikacja utworu „Heil Hitler” czy sprzedaż kontrowersyjnych produktów. Artysta publicznie przeprosił za swoje zachowanie, tłumacząc je problemami zdrowotnymi oraz nieleczonym urazem mózgu.

Mimo przeprosin, wielu polityków oraz organizacji społecznych uważa, że jego obecność na scenie jest nieakceptowalna.

Zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii

To nie pierwszy przypadek odwołania wydarzenia z udziałem artysty. Niedawno Wielka Brytania odmówiła mu wjazdu, co doprowadziło do anulowania jego występu na jednym z największych festiwali muzycznych w Londyn.

Decyzja ta była efektem nacisków ze strony polityków oraz organizacji żydowskich. Dodatkowo kilku sponsorów, w tym Pepsi, wycofało swoje wsparcie dla wydarzenia.

Co dalej z trasą koncertową Kanye Westa?

Pomimo trudności, artysta planuje kontynuować swoją trasę koncertową w innych krajach, takich jak:

  • Indie
  • Turcja
  • Holandia
  • Polska
  • Włochy
  • Hiszpania
  • Portugalia

Tagi


